Spinetix tritt dem Q-Sys Technology Partner Program bei. Dieses Programm ermöglicht es Software-Anbietern ihre Lösungen so zu entwickeln, dass sie sich in die AV-Steuerungsplattform Q-Sys integrieren lassen. Zu diesen Lösungen gehört jetzt das Digital Signage-CMS Arya von Spinetix. Die Anwendungsbereiche umfassen Display-Netzwerke in Unternehmensumgebungen, Bildungseinrichtungen sowie im Gastgewerbe.

In Zusammenarbeit mit Q-Sys entwickelte der Schweizer Anbieter das Arya-CMS-Plugin. Dieses Plugin ist nach Angaben des Unternehmens das erste CMS, das vollständig in die cloudbasierte Steuerungsplattform integriert ist und das Q-Sys Certified Badge trägt. Das Plugin stellt eine Verbindung zu Arya Enterprise Accounts her und ruft dort konfigurierte Alarme ab. Diese Alarmmeldungen umfassen unter anderem Feuer-, Biologie-, Gefahr-, Umwelt-, Natur-, nationale Sicherheits-, zivile und Verwaltungswarnungen sowie Willkommensnachrichten, Nachrichten, Werbung, Live-Streams, Videos und Animationen.

„Diese Zusammenarbeit spiegelt unsere gemeinsame Vision für die Zukunft von Digital Signage als interaktive Storytelling-Plattform wider, die das Publikum auf neue und aufregende Weise anspricht“, sagt Francesco Ziliani, CEO von Spinetix.

„Wir sind stolz darauf, dass Spinetix unserem Programm beigetreten ist und mit uns gemeinsam an einer Plugin-Integration arbeitet, die unseren gemeinsamen Kunden ein verbessertes Erlebnis ermöglicht“, sagt Geno Zaharie, Principal, Alliances & Ecosystem, Q-Sys.