Im September vergangenen Jahres investierte die Lang AG erstmals in das LDX-135-Kamerasystem von Grass Valley. Nun erweitert das Unternehmen aus Lindlar den Bestand um 20 weitere Exemplare, um den steigenden Bedarf an hochwertigen und flexiblen 4K-Kameras zu decken.

Die LDX-135 Kamerasysteme sind laut Lang AG sowohl im Basisbandbetrieb als auch im SMPTE 2110 Standard einsetzbar. Die JPEG-XS-Kompression soll die Bandbreitennutzung innerhalb eines SMPTE 2110-Netzwerks reduzieren. Die LDX-135 integriert sich mit dem CCS-One-Server und dem Creative Grading, das sich über ein Tablet oder einen PC lässt.

Die Kameras nutzen drei 2/3″-Xenios-Imager mit Global Shutter, was die Bildqualität auch bei schnellen Bewegungen verbessern soll. Ein zusätzlicher optischer Tiefpassfilter soll den Moiré-Effekt beim Filmen von LED-Wänden reduzieren.

„In den vergangenen Monaten hat sich die LDX-135 in unserem Vermietpark als absolut zuverlässiger und flexibler Kamerazug bewährt“, sagt Sven Bauschke, Product Specialist Image Processing & Event IT bei der Lang AG. „Damit sind wir aber nicht nur für hier und jetzt bestens gerüstet: Die Integration von SMPTE ST 2110 sorgt ebenfalls dafür, dass die Kamera auch in absehbarer Zukunft für die unterschiedlichsten Aufgaben und Anforderungen gerüstet ist.“