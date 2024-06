Als invidis vor einigen Jahren den Begriff Green Signage etablierte, wusste niemand so recht, was er damit anfangen sollte. Doch inzwischen hat die Branche aufgeholt. Insbesondere in den letzten beiden Jahren haben wir einen Anstieg innovativer Technologien erlebt, die den Energieverbrauch reduzieren, eine zweite Lebensdauer ermöglichen oder die Verwendung recycelter Materialien ermöglichen.

Auf dem DSS Europe 2024 präsentierten wir einige unserer Lieblingsbeispiele. In diesem Video führen Daniel Oelker und Antonia Hamberger von invidis durch unsere „Green Signage – Hall of Fame“:

Die Top 14 Lösungen, die in diesem Jahr ausgewählt wurden, sind:

Remote Power Switch von Sharp/NEC

Der „Led-RPS-CL-R“ von Sharp/NEC ermöglicht eine Fernsteuerung der Stromversorgung von LED-Wänden bei gleichzeitiger Begrenzung des Einschaltstroms und Vermeidung von Leistungsverlusten im Standby-Modus. Einige Merkmale:

OW: Beseitigt den Standby-Stromverlust jeder LED-Wand

Beseitigt den Standby-Stromverlust jeder LED-Wand Fernstromschaltung: schaltbar durch Raummanagementsysteme dank einfacher Integration über RS-485 oder potentialfreie Kontakte

schaltbar durch Raummanagementsysteme dank einfacher Integration über RS-485 oder potentialfreie Kontakte Sicherer Betrieb: Die Einschaltstrombegrenzung minimiert die Auswirkungen auf die Stromversorgungssysteme der Einrichtung und verringert die Anzahl der Versorgungsleitungen

ChromeOS Flex von Google

ChromeOS Flex ist ein sicheres, cloudbasiertes, einfach zu verwaltendes und schnelles Betriebssystem für PCs und Macs.

ChromeOS Flex ist kostenlos zum herunterladen und ist eine nachhaltige Möglichkeit, PCs und Macs zu modernisieren. Indem man ältere Geräte mit diesem leichtgewichtigen Betriebssystem wiederbelebt, verlängert man deren Lebensdauer und reduziert den Elektronikmüll erheblich.

Darüber hinaus ist ChromeOS Flex auf Energieeffizienz ausgelegt und verbraucht im Durchschnitt 19 Prozent weniger Energie, was der Umwelt zugute kommt und die Betriebskosten senkt.

Digital Signage-Player DS816 von Cingerine

Der DS816 von Cingerine ist ein Digital Signage-Player, der erhebliche Energiesparfunktionen bietet. Er ist ein eigenständiger, lüfterloser 24/7-Player mit niedrigem Stromverbrauch.

Er basiert auf der 12-nm-Technologie und verfügt über einen AI-Accelerator, integrierten Speicher und eine lückenlose 2K- und 4K-Bild-/Videowiedergabe. Die Sicherheit des Geräts wird durch das Cingerine 4.0 Secure Digital Signage OS mit RRR (Reactive Real-Time Rendering) gewährleistet.

Die Steuerung und Überwachung erfolgt über das cloudbasierte Cingerine CMS.

Edge Series von LED Studio

Die Edge-Serie von LED Studio bietet mit den Größen 43“ , 55“ und 65“ die größten erhältlichen 16:9-Einzelgehäuse aus Druckguss. Die Gehäuse sind so konstruiert, dass bis zu 60 Prozent weniger interne elektrische Komponenten verwenden, wodurch die Abhängigkeit von Rohstoffen minimiert wird.

Die innovative, selbst entwickelte V1-Architektur ermöglicht die Wahl zwischen drei Pixeltechnologien (SMD, Flip Chip, COB). Diese Auswahl kann entweder beim Kauf oder während der Lebensdauer des Produkts getroffen werden.

700nit BZ40L-Serie von Sony

Die professionelle BZ40L-Displayserie von Sony erhielt die EPREL-Bewertungen E (65“, 75“) und F (55“, 85“). Sie zeichnet sich durch ihre Energieeffizienz und Lichtsensortechnik aus, während ein benutzerfreundliches ECO-Dashboard die zentrale Verwaltung der Energiespareinstellungen ermöglicht.

Die Displays werden teils aus recycelten Materialien hergestellt, wodurch der Einsatz von neuem Kunststoff um bis zu 60 Prozent reduziert wird. Die optimierte Verpackung verringert das Kunststoffvolumen um 35 Prozent und reduziert die CO2-Emissionen beim Transport um 15 Prozent.

Die Erkennung des Umgebungslichts und die Signalverarbeitung optimieren die Helligkeit und den Stromverbrauch, um ein optimales Seherlebnis zu gewährleisten und gleichzeitig Energie zu sparen.

UHD Smart Signage QH55C von Samsung

Die Crystal UHD Smart Signage QH55C-Displays von Samsung erreichten eine Reduzierung von 168 aufgelisteten CO2-Fußabdrücken für 3 aufgelistete Lagerhaltungseinheiten (SKUs) und 3 aufgelistete Produkte (B2C), die von der Wiege bis zur Bahre verkauft wurden.

Sie wurden in über 56 Ländern in Übereinstimmung mit folgenden Normen vermarktet:

PAS 2050:201: Spezifikation für die Bewertung der Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen von Waren und Dienstleistungen

Product Carbon Footprints: Anforderungen für die Zertifizierung V2

Sustainable Software Engineering bei Broadsign

Broadsign ist die erste große Out-of-Home-Softwareplattform, die sich formal zur Erreichung der Kohlenstoffneutralität verpflichtet hat. Indem Broadsign die Prinzipien des nachhaltigen Software-Engineerings befolgt, arbeitet das Unternehmen daran, die Verantwortlichkeit und die Nachhaltigkeitsinitiativen sowohl der Mitarbeiter als auch der Kunden innerhalb des OoH-Ökosystems zu verbessern.

Broadsign zeigt, dass große Nachhaltigkeitsverbesserungen auch in anderen Bereichen als der Hardware möglich sind.

Outdoor-Kioske der DK-Serie von Dynascan

Der Outdoor-Display-Hersteller Dynascan legt Wert auf optimale Leistung bei minimalem Stromverbrauch. Die Outdoor-Kioske von Dynascan verbrauchen mindestens 25 Prozent weniger Strom als der Branchendurchschnitt, gemessen an vergleichbaren Helligkeitsstufen.

Die Einsparungen ergeben sich aus der Auswahl der leistungsstärksten LEDs für die Hintergrundbeleuchtung und der Anwendung innovativer passiver Kühltechniken, die nur wenig oder gar keinen Strom benötigen. Darüber hinaus werden bei der Konstruktion recycelbare Metallmaterialien verwendet.

Der Fairframe von First Impression Audiovisual

Der Fairframe von First Impression ist ein ultraleichtes Display-Gehäuse. Es wird aus nachhaltigem skandinavischem Holz hergestellt und ist nicht nur vollständig recycelbar, sondern auch FSC- und PEFC-zertifiziert.

Außerdem wurde das Produkt als Open-Source-Innovation entwickelt, um die Branche mit umweltfreundlicheren Beschilderungsoptionen voranzutreiben.

Cloud Control von SignageOS

SignageOS‘ Cloud Control ist eine auf Digital Signage zugeschnittene Device-Management-Plattform. Benutzer können die Display-Leistung optimieren, indem sie den Stromverbrauch auf der Grundlage vordefinierter Zeitpläne automatisieren. Auf diese Weise lässt sich Energie sparen und die Betriebszeit effektiv verwalten, indem man Ein- und Ausschaltzeiten für geschäftsfreie Zeiten oder Zeiten mit geringem Publikumsverkehr festlegt.

Darüber hinaus bietet Cloud Control die Möglichkeit, die Helligkeitseinstellungen der Displays per Fernsteuerung zu kontrollieren. Die Planungsflexibilität der Plattform ermöglicht eine nahtlose Anpassung an die Betriebspläne in verschiedenen Niederlassungen und fördert so Energieeinsparungen und Kostensenkungen, ohne dass ein physisches Eingreifen erforderlich ist.

Cloud Control ist mit mehr als 50 Hardware-Plattformen kompatibel.

Philips Wave von PPDS

Die Cloud-Plattform Wave ermöglicht das Remote-Management von Geräten und die Verteilung von hochwertigen Anwendungen von Lösungspartnern für eine professionelle Display-Flotte. Zu den Hauptvorteilen der Plattform gehören ihre Benutzerfreundlichkeit, die einfache Integration mit ihrer API-First-Architektur sowie ihre Zuverlässigkeit und globale Skalierbarkeit.

Darüber hinaus reduziert der Einsatz von Wave den Bedarf an kostspieligen Service-Einsätzen und zusätzlicher Hardware mit Philips Smart-SoC-Displays.

KLCOB Micro LED Serie von Absen

Die KLCOB-Produktreihe von Absen kombiniert hohe Helligkeit mit effizienter Wärmeableitung. Durch die Verwendung der Common-Cathode-Technologie ist es Absen außerdem gelungen, den Energieverbrauch deutlich zu senken und so eine nachhaltigere Produktlinie zu schaffen.

Place & Play E-Paper Display von Visionect

Dieses 32“-E-Paper-Display zeigt Inhalte nahtlos und kabellos an. Durch die E-Paper-Technologie ist es enorm energieeffizient und lässt sich mit Batterien betreiben.

Dank der tadellosen Lesbarkeit, die der von Tinte auf Papier gleicht, werden Blendung und Lichtverschmutzung vermieden. Es ist völlig kabellos und bietet eine Batterieautonomie von mehreren Monaten bis zu einem Jahr.

Philips Tableaux 5150 von PPDS

Philips Tableaux ist ein vollfarbiges E-Paper-Display, das Digital Signage fast ohne Stromverbrauch ermöglicht. Es zieht lediglich Strom, wenn der Inhalt gewechselt wird. Damit stellt es eine umweltfreundliche Alternative zu statischen LCD-Displays oder gedruckten Papierpostern dar.

Außerdem ist es mit PPDS Wave und anderen Android-basierten RDM- und CMS-Lösungen kompatibel.