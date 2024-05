„Wir werden uns einen Tag hinsetzen und diese ganze Konferenz erst einmal sacken lassen.“ So der O-Ton eines Teilnehmers kurz nach dem Wrap-up des DSS Europe 2024. Ähnliche Aussagen gaben viele andere von sich.

Was man dennoch ein paar Stunden später sagen konnte: Der DSS Europe 2024, der zwei Tage lang in München über die Bühne ging, war ein voller Erfolg. Mehr als 500 Teilnehmer waren registriert, die Keynote zu Beginn sah einen vollgepackten Hauptsaal. Die Stimmung war sehr positiv, die Erwartungen an Netzwerken auf einem sehr hohen Level erfüllten sich einmal wieder.

Redebedarf für die Industrie

Vollgepackt war auch das Konferenzprogramm, mit Panels in drei unterschiedlichen Räumen. Doch die vielen Panels und die hochkarätigen Redner lasen sich nicht nur auf dem Papier gut, sie waren auch notwendig.

Denn es gibt viel zu reden in einer Digital Signage-Industrie, die neue Möglichkeiten wittert und gleichzeitig ihre Altlasten loswerden muss. Vom Druck zu mehr Nachhaltigkeit über die große Herausforderung IT-Security bis hin zu möglicherweise disruptiven Umwälzungen in der Digital Signage-Wertschöpfungskette.

Die zentrale Rolle von Software

Software wird mehr und mehr zur bestimmenden Komponente im Digital Signage-Ökosystem. Die Anforderungen an Entwicklung und Service steigen immer weiter. Das zeigten zahlreiche Panels, die sich mit diesem Thema beschäftigen; exemplarisch war das Panel „Missing Standards in Digital Signage Software“.

Eine besondere Herausforderung ist das Thema IT-Security. In einer zunehmend vernetzten Welt wird Digital Signage mit anderen Ökosystemen verbunden, sei es IT, Warenwirtschaftssysteme oder neuerdings auch IOT-Umgebungen, die für B2B geöffnet werden.

IT-Security und Samsung Knox

Dadurch brechen Silos auf – eine gute Nachricht, doch die Industrie muss darauf vorbereitet sein, wie unter anderem die invidis-Experten Florian Rotberg und Stefan Schieker in einer ihrer fünf (!) Keynotes anmahnten. IT-Security müsse in allen Business-Entscheidungen stets mitgedacht werden, forderte zum Beispiel Lars Peters, Senior Vice President PVO bei Ströer Out-of-Home Media.

Die Frage zur Zukunft von Digital Signage-Software kulminierte in der Vorstellung von beziehungsweise die Diskussionen um Samsung VXT. Wie invidis berichtete, könnte die Plattform-Vision eine Disruption in der Software-Landschaft bedeuten. Dass dies Einfluss auf andere Player und dessen Verhältnis zu Samsung haben wird, zeigte sich im Schlagwort „Disruption or Destruction“, das die Diskussionen widerspiegelte. Trotz aller Kritik waren sich alle aber einig: VXT ist nicht perfekt, aber eine Innovation, wie sie die Software-Landschaft braucht.

Zu den vielen Fragen und Unsicherheiten, die die Zukunft des Software-Markts begleiteten, passte der offizielle Launch für den invidis Digital Signage Software Compass. Die erste Präsentation erzeugte viel Interesse, in Kürze werden alle Details zum neuen Premium-Angebot bekanntgegeben, das professionelle, unabhängige Orientierung in den Signage-Software-Markt bringt.

Green Signage muss auf die Agenda

Einen großen Raum nahm das Thema Green Signage mit einem eigenen Track ein. Seit 2021 bearbeitet invidis das Thema, und im vergangenen Jahr nahm es Fahrt auf – weswegen wir auch ein detailliertes Green Signage Handbook auf den Markt brachten.

Nun gab es ein Update, und es stellte sich heraus, dass die Industrie noch weitere Hausaufgaben machen muss – in allen Bereichen. Nicht weil wenig getan wurde, sondern weil noch viel zu tun ist. Joe Cotugno von Broadsign beurteilte die Green Signage-Bemühungen der Industrie mit „0,5 von 10. Wir haben schon viel getan, aber wir müssen noch viel mehr tun“.

Retail Media, ein legitimer Hype

Auch dem Thema DooH waren einige Panels gewidmet, vor allem einem großen Hype: Instore Retail Media. Gerade Digital Signage-Integratoren haben eine Chance auf Business mit Retail Media Networks.

Doch wer in den Markt will, muss es jetzt tun, gerade in Deutschland. Retailer wollen schnell in den Markt, und fehlende Kenntnisse müssen schnell angeeignet werden.

Apropos Retail Media: Das neue invidis Jahrbuch wurde in einer exklusivne Print-Premerie auf dem DSS Europe vorgestellt. Die neuesten Erkenntnisse und Rankings für die Digital Signage-Industrie werden ergänzt durch ein Retail Media 101, das die wichtigsten Fakten zu Retail Media Networks versammelt.

Und noch viel mehr

War das alles, was auf dem DSS Europe 2024 besprochen wurde? Bei weitem nicht. Die zweite Chance für Retail Analytics, der steile Aufstieg von Programmatic, die Entwicklungen in der Hardware-Technologie und die Entwicklungen in MENA/APAC sowie in Nordamerika waren nur einige Themen, die ebenfalls auf der Agenda standen. Außerdem wurden wieder die invidis Strategy Awards verliehen.

Ein feines, starkes Netz knüpfen

Der Fülle an Content war wieder ein exzellenter Rahmen für das Netzwerken an die Seite gesetzt – der Teil, der für viele die eigentliche Magie des DSS Europe darstellt. Neben dem traditionellen Abend-Event war wieder viel Zeit, sich bei den Ausstellern zu informieren oder in einem Nebengang ein vertrauliches geschäftliches Gespräch zu führen. Viele Teilnehmer berichteten, dass sie durch den DSS Europe jährlich mehrere Flugreisen sparen.

Und auch hier sind neue Möglichkeiten dazu gekommen. Sei es die Google Networking-Veranstaltung am Abend zuvor oder das Women Networking Event von Lenovo am Donnerstagmorgen.

Der Wert des DSSE

Am Schluss fuhren sowohl Teilnehmer als auch Organisatoren mit einem guten Gefühl nach Hause. Der echte Wert des DSS Europe 2024 wird sich nach einem Tag Sacken-lassen und der Auswertung neuer Kontakte bestimmt noch einmal deutlicher zeigten.

