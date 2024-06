Atomic Golf ist eine futuristische Golf-Attraktion in Las Vegas, die Ende März eröffnete. Hier kommen High-Tech-Abschlagsplätze mit Entertainment und haufenweise digitalem Glamour zusammen. Im Rahmen der Infocomm 2024 wird invidis-Experte Florian Rotberg eine Expertentour durch diese neue Attraktion geben. Dabei sein wird auch Derek Austin, der Director of Facilities von Atomic Golf. Außerdem werden Vertreter der an der digitalen Infrastruktur beteiligten Unternehmen sprechen:

Megan Zeller, Sr Director Business Development, Bespoke Mounting Systems – Peerless-AV

Jerry Zemanski, Vice President — Signs, Spectaculars and Specialties – Jones Sign

Chris Hawthorne, Owner – Simply Connected Inc

Daniel Wheeler, Senior Account Manager — National Hospitality, DVLED and Signage – LG Business Solutions USA

Die Tour wird zeigen, wie digitale Erlebnisse bei Atomic Golf in jede Phase der Kundenreise integriert sind. Dazu gehören Displays mit Live-Sportereignissen, Nachrichten, Wegbeschreibungen, Werbeaktionen und Echtzeit-Spielinformationen in jeder Abschlagsbucht. Die Teilnehmer erfahren etwas über die Installation und die laufende Wartung des Digital Signage-Netzwerk sowie die Verwaltung des Netzwerks durch das Betriebssystem. Außerdem werden Vertreter aller beteiligten Anbieter über die Einrichtung des Digital Signage-Netzwerks sprechen.

Schließlich wird Florian Rotberg von invidis ein Update zum gesamten Digital Signage-Markt sowie aktuelle Trends und Treiber präsentieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf neuen Dienstleistungen und Softwareangeboten für geschäftskritische Anwendungen, nachhaltigere Digital Signage-Praktiken und Best Practices in Entertainment- und Sportstätten. Außerdem erklärt Florian Rotberg, wie sich die Kundennachfrage in Richtung „as a service“ verlagert.

Die Atomic-Golf-Tour findet am Donnerstag, dem 13. Juni, um 14:30 Uhr statt. Mehr Details dazu gibt es in der Infocomm-Agenda.