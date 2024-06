Kramer kündigt für die Infocomm 2024 die Einführung der TBUS-Produktlinie an, die Tischgeräte für Meetingräume umfasst. Die TBUS-Produktlinie soll Lade-, AV- und USB-Peripheriegeräte in einer Kabellösung integrieren. Die Komponenten werden über dem Tisch installiert und gewartet, was Upgrades und Wartung vereinfachen soll. Die Flexibilität der Produktlinie soll sich in den kombinierbaren Modulen und dem Schiebe- und Verriegelungsmechanismus zeigen, die Anpassungen ermöglichen.

Erweiterung der Serie 3-Produktlinie

Ebenfalls angekündigt wurde die Erweiterung der Serie 3-Produktlinie im Bereich AV-Signalmanagement. Die Serie 3 bietet End-to-End-Lösungen, die interoperabel und vernetzt sind. Sie soll eine einfache, flexible und skalierbare AV-Integration ermöglichen und sich durch leistungsstarke audiovisuelle Integration mit unkomprimiertem 4K60 4:4:4-Video auszeichnen, sowie durch Konnektivitätsfunktionen wie schnelles Umschalten, Einkabelverlängerung und USB-C-Schnittstellen.

AVoIP-Portfolio wächst um KDS-17 und KDS-100

Darüber hinaus stellte Kramer die Erweiterung seines AVoIP-Portfolios vor, das die neuen Produkte KDS-17 und KDS-100 umfasst. Diese Produkte bieten hochleistungsfähige und skalierbare Lösungen für verschiedene AVoIP-Streaming-Anforderungen. Der KDS-17 soll sich durch hohe Leistung und Skalierbarkeit für Video- und Audio-Streaming über 1GE-Netzwerke auszeichnen, während der KDS-100 den offenen Standard H.264/265 nutzt und duales Streaming unterstützt.