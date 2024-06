Vuwall wird auf der Infocomm 2024 in Las Vegas seine Videowand-Management- und IP KVM-Lösungen präsentieren. Zu den diesjährigen Highlights des kanadischen Anbieters sollen die TRX 3.6 Software-Plattform gehören sowie der verbesserte Vustream 150 H.264 Encoder und die neueste Generation des POE Controlvu Touchpanels.

Die aktuelle Version der Software-Plattform TRX 3.6 bietet erweitertes Videowand-Management und verbesserte Sicherheitsfunktionen, darunter SOC 2-Zertifizierung und Unterstützung für Genetec Security Center Version 5.12.

Der Vustream 150 Encoder bietet 4K-Codierung, 4:4:4-Passthrough, POE-Unterstützung und Kompatibilität mit Softwaredecodern von Drittanbietern.

Das Controlvu POE-Touchpanel wiederum mit einer Auflösung von 1920 mal 1200 Pixeln soll mit Linux-Betriebssystem die nötige Sicherheit gewährleisten und wird über die TRX-Plattform verwaltet.

Alle Lösungen führt Vuwall auf der Infocomm in Live-Demos am Stand C8070 vor. Nick Mathis, Director of Business Development bei VuWall, wird auf dem Panel „AV-over-IP & Networked Video Walls“ sprechen: The Evolution of Control Rooms“ sprechen, das am 13. Juni von 8:30-10:30 Uhr in den Räumen W216/W217/W218 stattfindet.

Die Infocomm findet vom 12. bis 14. Juni 2024 im Las Vegas Convention Center statt.