Der Digital Signage-Anbieter Accenta hat sich einen großen Rollout in Island gesichert: Für zwei Tankstellenketten werden die Hamburger an 60 Standorten, die quer über die Insel verteilt sind, Pylone mit Digital Signage bestücken. Die Screens vernetzt Accenta mit seinem Monitoring-System Kiosk-IQ und bespielt sie mit dem CMS TV-Lution. Dafür schloss der Integrator einen Vertrag mit der einheimischen Minveralölvertriebsgesellschaft Oliudreifing.

Der erste Kontakt zu den Isländern entstand auf der ISE vor anderthalb Jahren: „Wir hatten schon zuvor unsere Pylone mit Digital Signage ausgestattet, benötigten aber ein benutzerfreundlicheres CMS, um unsere Endkunden, die Tankstellen, besser bedienen zu können“, sagt Arnar Hreidarsson, Projektleiter bei Oliudreifing. „Wir sind zu LED übergegangen und benötigten ein System, das die Inhalte intuitiv aufbereitet aber auch sicherstellt, dass die Anzeigen wirklich laufen, was bei unseren klimatischen Voraussetzungen eine Herausforderung ist.“

Die Pylone an den isländischen Tankstellen zeigen außer aktuellen Preisinformationen auch Werbung an. Accenta sendet dafür in kurzen Abständen eine Preisanfrage an die zentrale Datenbank der Tankstellenketten. Über das Kiosk-IQ-Monitoring-System überwacht der Integrator die Uptime und behebt Fehler. Außerdem erhebt das System laut Accenta die Temparatur und Feuchtigkeitsdaten, um eventuelle Ausfälle frühzeitig zu erkennen.