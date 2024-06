Im Herzen von Melbourne wurde mit JC Decaux Icon ein 700 Quadratmeter großer DooH Rundum-Standort entwickelt, der zu den größten DooH-Screens der südlichen Hemisphäre zählt.

Der JC Decaux Icon Melbourne umfasst vier digitale Screens die nahtlos in die Fassade eines neuen Luxusapartmentgebäudes in Melbourne integriert wurden. Zwei zusätzliche klassische Großformat-Standorte ergänzen die digitalen Screens und sollen laut JC Decaux ein neues visuelles Wahrzeichen der Millionenstadt werden, ähnlich wie die Piccadilly Lights in London.

Vermarktet wird der DooH-Screen 14-tägig mit einer Reichweite von einer halben Million Kontakte. Launchkunde ist BMW, der statische Motive um eine Lichtinstallation ergänzte.

Der JC Decaux Icon Melbourne reiht sich in eine Reihe von australischen Flaggschiff-Standorten von JC Decaux ein, darunter Young & Jackson und White Street Gantry in Melbourne, The Continental in Auckland und Aspire im zentralen Geschäftsviertel von Sydney.