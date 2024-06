Das Mannschaftstrikot, das Vereinslogo von Bayer 04 und zum krönenden Abschluss das Bild von Xabi Alonso – der Hauptsponsor Barmenia widmete Bayer Leverkusen eine Drohnenshow zum Sieg der deutschen Bundesliga. Den Wow-Effekt hat Show nicht verfehlt: 600 Drohnen erleuchteten den Leverkusener Nachhimmel nach dem Sieg über Augsburg.

Drohnenshows wie diese sind der ultimative Stimmungsmacher. Nicht nur in der Fußball-Bundesliga sind sie angekommen – auch immer mehr Privatpersonen und Unternehmen entdecken das Potenzial des Himmels als Leinwand. Dieses Potenzial hat der ProAV-Anbieter Lang AG voriges Jahr erkannt und bietet seitdem Eventdrohnen im Vermietpark und in der Distribution an. So konnte die Lang AG mit seinen neuesten Drohnen, den Ifo-Modellen von Uvify, auch bei der Leverkusen-Lobeshymne mitwirken.

Die Show hatte der Veranstalter Showmatrix realisiert, der bereits seit 2016 in anderen ProAV-Bereichen Kunde der Lang AG ist. Nach der ISE 2023 startete dann die Zusammenarbeit im Bereich Eventdrohnen. Showmatrix nutzt hauptsächlich seinen eigenen Bestand an Ifo-Drohnen. Bei großen Shows holt man sich Unterstützung aus dem Vermiet-Portfolio von Lang. So konnte man auch die gigantische, rund 12 Minuten dauernde Show für Bayer Leverkusen fliegen.

Hier ein Making Off der Show:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die Planung des Showinhalts hatte Showmatrix am 14. April gestartet, sobald Leverkusen der Meistertitel nach dem Sieg über Werder Bremen sicher war. Am 18.Mai, dem letzten Spieltag der Bundesligasaison, erhielt Leverkusen dann die Meisterschale. So konnte man mit der bereits geplanten Show, die zur Krönung mit einem Sieg über Augsburg zusammenfiel, den siegreichen Saisonabschluss feiern.

Showmatrix konnte vor allem in den letzten beiden Jahren eine stark gestiegene Nachfrage nach solchen Drohnenshows beobachten. Vor allem die Vielseitigkeit, Präzision und die individuelle Gestaltungsmöglichkeit bieten laut dem Veranstalter einen Mehrwert für den Kunden. In diesem Sportsommer, in dem die Fußball-EM direkt in die Olympiade mündet, kann man sich also mit hoher Wahrscheinlichkeit auf viele weitere solcher Shows freuen. Wann noch mehr Player in der ProAV-Branche auf den Drohnenzug aufsteigen, bleibt spannend.