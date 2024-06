Lange hat Stratacache in Deutschland nach dem passenden Partner gesucht, nun meldet CEO Chris Riegel Vollzug. Mit der Übernahme der Master Point AG – einer kleineren POS-Agentur für Marken wie BSH (Bosch Siemens Hausgeräte), Garmin, Gopro und Logitech Shop-in-Shop – ist Stratacache nun auch im wichtigen deutschen Markt mit einem eigenen Integrator vertreten.

Die 2005 gegründete Master Point AG ist kein klassischer Digital Signage-Integrator, sondern ein POS-Spezialist für die Integration, Betrieb und den Außendienst von Digital Signage-Systemen mit Sitz in Köln. Master Point setzt bereits seit Jahren auf Scala-CMS für den Betrieb von Digital Signage-Screens am POS.

Die Übernahme erweitert die globale Präsenz von Stratacache in Europa und ergänzt die vorherigen Übernahmen von Idklic in Belgien, Scala in den Niederlanden, Walkbase in Finnland und Sys-Teams in Großbritannien.

Scala ist mit einem eigenen Sales-Team rund um Matthias Hofmann, Jan Kubitza und Käthe Fleischer bereits im DACH-Markt fest etabliert, es fehlte nur der eigene Integrator in Deutschland. Bisher setzte man bei DACH-Projekten auf konzerneigene Integrator-Ressourcen aus anderen europäischen Märkten.

Neue bundesweite Service-Standorte geplant

Die Übernahme von Masterpoint ermöglicht Stratacache nun, insbesondere Retail-Kunden auch in Deutschland mit eigenem Serviceteam zu betreuen. Das Master-Point-Team aus Projektmanagern, Ingenieuren und Installationstechnikern übernimmt für bekannte Markenhersteller nicht nur die Entwicklung, Planung und Produktion von Digital Signage-Projekten sondern auch die Koordination und Logistik von weiteren Dienstleistern am POS.

Das kleinteilige analoge und digitale Shop-in-Shop POS-Geschäft benötigt ein praxiserfahrenes Außendienstteam. Mit der Übernahme von Master Point erhält Stratacache nun ein eigenes Installations- und Service-Team für Deutschland und die Benelux-Region. Laut Dirk Hülsermann (Stratacache Capital) sollen bis 2025 weitere Servicestandorte in Hamburg, München und Dresden aufgebaut werden, um sicherzustellen, dass Stratacache bundesweit den Markt effizient bedienen kann.

„Die Übernahme von Master Point markiert einen weiteren Meilenstein in der globalen Strategie von Stratacache und eine weitere Investition und Verpflichtung zur Unterstützung führender globaler Marken“, so Stratacache-CEO Chris Riegel. „Nach der Pandemie investieren Einzelhändler, FMCG- und Gastronomiemarken erneut stark in digitale Experiences. Wir möchten sicherstellen, dass wir ihre operativen Ziele weltweit mit einem einzigen Anruf erreichen können.“

Laut invidis-Informationen soll es in Deutschland nicht bei der Übernahme von Master Point bleiben. Stratacache plant zwei weitere Digital Signage- und Retail-Media-Übernahmen in Europas größer Volkswirtschaft.

invidis-Kommentar

CEO Chris Riegel und sein Team bleiben der Strategie treu, in den wichtigsten Märkten weltweit mit eigenen Teams vertreten zu sein. Dabei setzt Stratacache meistens nicht auf die Übernahme großer bekannter Digital Signage-Integratoren, sondern auf im breiten Markt oft unbekannte Spezialisten. Die Übernahme der im Digital Signage weitgehend unbekannten Master Point AG passt da ins Bild.

Scala ist weltweit die wohl bekannteste Digital Signage-Marke, da bedarf es nicht unbedingt der Übernahme großer bekannter Anbieter. Was es aber unbedingt benötigt, sind „People on the Ground“, die den Markt und seine spezifischen Besonderheiten kennen und die schnell vor Ort sein können. Digital Signage-Projekte wandeln sich von Hardware-Installation zu Service-fokussierten Angeboten. Ohne eigene Präsenz in den wichtigsten Märkten ist zuverlässiger Service nur schwer zu liefern.