Owl Labs hat das neue Flaggschiff-Produkt vorgestellt: die Meeting Owl 4+. Wie die vorherigen Generationen ist die kleine Eule ein All-in-One-Gerät mit 360-Grad-Kamera, Lautsprecher und Mikrofon. Die Meeting Owl 4+ bietet jetzt 4K Ultra HD-Videoauflösung und „Silent Switching“ – die automatische Kameraumschaltung auf Basis der Blickrichtung. Durch die neue Owl Intelligence System (OIS) Software lassen sich jetzt auch mehrere der Geräte aneinander koppeln.

Mikrofone mit 5,5-Meter-Radius

Die 4K-Auflösung schafft die Meeting Owl durch das Upgrade auf eine 64-Megapixel-Kamera, die in einem Radius von bis zu drei Metern aufnimmt. Die Lautsprecher sind ebenfalls 360-Grad-fähig und die Mikrofone haben einen Aufnahmeradius von fünfeinhalb Metern, erweiterbar mit dem neuen Expansion Mic. IT-Administratoren können mit dem Remote-Management-Tool The Nest alle Owl-Labs-Geräte verwalten.

Einrichtung per Plug and Play

Die OIS-Software umfasst neben Silent Switching die einfache Einrichtung aller Geräte, Kompatibilität mit Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Slack und anderen Videokonferenzplattformen. Durch den Plug-and-Play-Mechanismus soll die Meeting Owl in weniger als sechs Minuten einsatzbereit sein.

Owl-Labs-Produkte sind nach Angaben des Unternehmens bei mehr als 200.000 Organisationen in fast 50 Ländern im Einsatz, darunter 89 Unternehmen der Fortune-100-Liste. Laut dem Bericht „State of Hybrid Work 2023“ haben nur 37 Prozent der Arbeitgeber ihre Videokonferenztechnologie im letzten Jahr aufgerüstet. Owl Labs will mit seiner Meeting-Eule dieses hybride Arbeitsumfeld kollaborativer gestalten.

Die Meeting Owl 4+ ist jetzt in den USA, Kanada und Europa erhältlich. In Deutschland ist sie für 2.199 Euro inklusive Mehrwertsteuer auf Owllabs.de, Amazon oder über Vertriebspartner erhältlich.