Der Schweizer DooH-Anbieter Livesystems führt eine Ganzjahresmessung ein, die die Bewegungsmuster der Bevölkerung je nach Saison berücksichtigt. Dies soll eine präzisere und kundenorientierte Aussteuerung von Werbekampagnen im DooH-Bereich ermöglichen.

Mit der neuen Messung berücksichtigt Livesystems die saisonalen Schwankungen, die das Verhalten der Menschen in der Schweiz abbilden – sei es Skifahren im Winter, Wandern im Frühling und Herbst oder beim Einkaufsbummel in den Städten zur Vorweihnachtszeit. Entsprechend können Werbetreibende ihre Kampagne vom Zeitraum und den Produkten anpassen.

Hierfür hat Livesystems in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Intervista die Frequenz der Datenerhebung stark erhöht: Anstelle von zwei Messzeitpunkten pro Jahr erfolgt neu eine kontinuierlich Ganzjahresmessung. Zudem wurde das Mobilitätspanel zum 1. Januar 2024 von 3.000 auf 4.000 Personen erhöht, die tagtäglich gemessen werden.

Durch die erhöhte Granularität in der Datenerhebung können Werbetreibende nun Bewegungsmuster bis auf die Ebene von einzelnen Kalenderwochen herunterbrechen.

In diesem Zuge wird auch das Preismodell harmonisiert: Alle Produkte basieren auf einem TKP-Modell, welches sich an der gängigen Marktpraxis orientiert. Eine dynamische Preisberechnung berücksichtigt die Saisonalität sowie die Wochentage und bei Bedarf auch ausgewählte Zeitslots.

Programmatic-Erschließung mit Broadsign

Über die Plattform Broadsign erhalten Werbetreibende und Agenturen nun zudem Zugang zum gesamten DooH-Inventar von Livesystems. Mit mehr als 13.000 programmatisch buchbaren Screens in mehr als 1.700 Zonen bietet Livesystems nun laut eigener Aussage das größte programmatisch buchbare DOOH-Netzwerk der Schweiz: In einer Woche könnten mehr 27 Millionen Bruttokontakte und eine Nettoreichweite von 58 Prozent generiert werden. Gleichzeitig wird zum ersten Mal in der Schweiz Moving Media im öffentlichen Verkehr programmatisch buchbar sein.