N-tv und Cittadino Die EM live am Flughafen

Seien es die robusten und extrem sympathischen Schotten oder die mit eindrucksvollen Choreographien aufwartenden Niederländer: Zur Fußball-EM sind eine Menge europäischer Fans zu Gast, und viele reisen mit dem Flugzeug. Um die jeweiligen Fan-Gruppen zielgenau ansprechen zu können, kooperiert N-tv mit Cittadino: Auf dem Addressable Gate TV des Außenwerbers platziert der Nachrichten-Sender in Echtzeit die aktuellen Spielstände der EM.

Werbetreibende können somit den Touchpoint Airport unter anderem nutzen, um Glückwünsche oder Trostbotschaften, passend zur jeweiligen sportlichen Situation auszuspielen. Die Kampagnen werden mithilfe verschiedener Targeting-Möglichkeiten gezielt auf Flüge, Spieltage und Ergebnisse abgestimmt.

„Mit Addressable Gate TV von Cittadino können Botschaften genau zum richtigen Zeitpunkt ausgespielt werden – und zwar nur in den Bereichen des Flughafens, in denen sich die jeweiligen Fans auch tatsächlich aufhalten“, erklärt Christian Helbig, Director Sales von Cittadino. Ein weiterer Werbepartner, der das Angebot nutzt, ist die Bild-Zeitung.

Aktuell bietet Cittadino Addressable Gate TV an neun deutschen Flughäfen im Abflug-, Ankunfts- sowie im öffentlichen Bereich an. Das Programmatic-DooH-Angebot ermöglicht die Werbeansprache von Reisenden in Echtzeit nach Flugplan.