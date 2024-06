The Bagel Factory, eine britische Kette von Convenience-Filialen, die sich auf frisch gebackene und gefüllte Bagels spezialisiert hat, stattet ihre Filialen mit digitalen Menütafeln aus. Dabei installierte The Bagel Factory eine einheitliche Flotte an SoC-Displays von Iiyama, auf denen das Digital Signage-CMS Nsign.tv läuft. Die Bagel-Kette bespielt sie mit einer Mischung aus statischen und dynamischen Inhalten.

The Bagel Factory wurde 1997 in der Endell Street in London gegründet und betreibt inzwischen mehr als 32 Filialen in ganz Großbritannien, die sich auf verschiedene Verkehrsknotenpunkte verteilen. In den meisten dieser Filialen ersetzte man bereits die vorherigen Plakate mit den Iiyama-Screens. Hauptsächlich verwendete man dafür die Produktserien 42 und 52. Damit verschafft sich The Bagel Factory den Vorteil, Preisanpassungen, neue Menüs und zeitlich begrenzte Angebote einheitlich und in Echtzeit den Kunden mitzuteilen. Die Umstellung soll das Kundenengagement steigern und die Abläufe in den Filialen optimieren.