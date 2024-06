Der Sensor-Spezialist Advertima entwickelte gemeinsam mit dem CMS-Anbieter Pads4 einen Instore-Mediaplayer. Der soll vor allem Echtzeit-Targeting auf Instore Retail-Media-Netzwerken ermöglichen. Auf dem Edge-Gerät erfolgt die Verarbeitung von Echtzeit-Daten, die von Advertimas Sensoren erfasst werden, und die Einspielung dieser Daten in das Pads4-CMS. Das CMS kann auf Basis dieser Daten auf das Publikum angepasste Werbung ausspielen.

Advertimas Sensoren generieren anonymisierte Publikumsdaten in Echtzeit und wandeln sie in spezifische Segmente um. Das soll Echtzeit-Audience-Targeting ermöglichen, funktioniert aber nur, wenn das Digital Signage-CMS diese Daten auch in Echtzeit verarbeiten kann. Dafür braucht Advertima leistungsfähige CMS-Software-Partner. Die Integration der Analytics-Plattform und der CMS-Plattform in dieselbe Hardware soll den Netzwerkbetreibern oder Vermarktern eine einfache Lösung bieten, auf Impressionen basierende Werbung und programmatische Kampagnen verkaufen zu können.