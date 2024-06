Das AV/IT-Team von Sync, einer Technologieberatung mit Sitz in Luxemburg wechselt zum 1. Juli 2024 zu Macom. Damit will Macom, das selbst seit 2023 Teil der Bau- und Immobilienberatung Drees & Sommer ist, seine Position als europäischer Top-Player für Medientechnik- und IT-Beratung ausbauen. Sync-Mitbegründer Frederick Hall wird dann mit seinem Team den Bereich AV Consulting in Luxemburg, Belgien, Niederlande und Frankreich für Macom verantworten.

Der Übernahme ging bereits eine mehrjährige strategische Zusammenarbeit voran. Laut Macom konnte Sync sich in den vergangenen zehn Jahren insbesondere bei europäischen Organisationen und Corporate-Kunden in den Beneluxstaaten einen Namen machen.

„Mit Sync arbeiten wir bereits seit Jahren in vielen europäischen Projekten erfolgreich zusammen. Frederick Hall und sein Team sind ein starker Partner in der Region Benelux. Wir freuen uns sehr, gemeinsam diesen Schritt zu gehen und die Marktentwicklun mit den Drees-&-Sommer-Standorten in Benelux und Frankreich in Europa erfolgreich voranzutreiben“, sagt Oliver Mack, Geschäftsführer von Macom.

Macom und Sync arbeiteten bereits im unabhängigen Weave-Konsortium zusammen, das unter der Führung von Drees & Sommer sowie Macom millionenschwere Digitalisierungsprojekte für die EU-Institutionen umsetzt. Im März dieses Jahr wurde bereits der zweite Beratungsauftrag für Weave erteilt.