Am 24. Januar 2023 hat die Drees & Sommer SE 100 Prozent der Gesellschaftsanteile am Medientechnik- und IT-Spezialist Macom übernommen. Das auf Bau und Immobilien spezialisierte und international tätige Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE ist mit 575 Millionen Euro Umsatz (2021) und einem betreuten Projektvolumen von 72 Mrd. Euro (2021) eines der ganz großen Immobilienberatungshäuser. Mit der Übernahme von Macom baut „Dreso“ seine digitale Kompetenz in Medientechnik und IT weiter aus.

Macom ist der wohl bekannteste AV-Planer in Deutschland und hat sich auf die Konzeption, Planung und die Betriebsführung von hochwertigen Medientechnik- & IT-Lösungen für Arbeits-, Lern- und Erlebniswelten in Europa spezialisiert. Beide Unternehmen arbeiten bereits lange eng in Form einer strategischen Partnerschaft zusammen – insbesondere auch bei Europas größtem AV-Beratungsprojekt der Europäischen Union.

Bekannt durch Porsche

Gegründet im Jahr 2003 von Björn Jensen, verfügt Macom heute über ein 80-köpfiges Ingenieur- und Beraterteam, das Mittelstands- und Dax-Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen berät. Darunter BMW, Fresenius, Schüco, Stihl und Beiersdorf, bei der Entwicklung von Digitalstrategien, audiovisuellen und IT-Lösungen. In der Digital Signage-Branche ist Macom insbesondere auch durch das Porsche-Projekt bekannt.

Oliver Mack, Geschäftsführer von Macom, erklärt: „Die seit 2020 mit Drees & Sommer bestehende strategische Partnerschaft hat uns gezeigt, dass beide Unternehmen neben einer sehr hohen Kundenorientierung und Agilität ebenfalls den Anspruch teilen, die digitale Transformation erfolgreich in den gemeinsamen Projekten voranzutreiben. Mit der starken Muttergesellschaft Drees & Sommer im Rücken kann Macom Projekte mit deutlich größerem Volumen und höherer geographischer Reichweite umsetzen. Zusätzlich profitieren unsere Kunden künftig von einem deutlich erweiterten Kompetenz- und Serviceangebot zum Beispiel in den Bereichen Nachhaltigkeit und Smart Building.“

Vision: Europäischer Marktführer

„Der Bedarf an digitalisierten, flexibel und hybrid nutzbaren Arbeits-, Kommunikations- und Kollaborationsflächen steigt stetig. Die 100-prozentige Beteiligung von Drees & Sommer an Macom ist ein wichtiger Teil unserer Strategie, unsere Vorreiterrolle im Bereich Digitalisierung in der Bau- und Immobilienbranche weiter auszubauen. Mit Macom verstärken wir uns mit ausgewiesener Kompetenz im Bereich vernetzte, modulare Systemarchitekturen, die IT-/Medientechnik- und Smart Building-Komponenten vereinen“, sagt Dierk Mutschler, Vorstand der Drees & Sommer SE.

Björn Jensen, Gründer von Macom, betont: „Nach dem erfolgreichen Wachstum der Macom Group in den letzten Jahren und dem Aufbau eines hervorragenden Teams ist Drees & Sommer unser Wunschpartner, um die strategische Unternehmensnachfolge, die internationale Weiterentwicklung der Macom-Vision zum europäischen Marktführer fortzuführen. Drees & Sommer hat die dafür benötigten Strukturen und eine klare Unternehmensstrategie, die perfekt zum bisherigen Weg der Macom passt.“