Ocean Outdoor vervollständigt sein DooH-Netzwerk im St James Quarter in Edinburgh. Zwei neue Großformat-Screens wurden am 24. Juni in Betrieb genommen. Es sind die ersten Full-Motion-Displays dieser Größe in der Fußgängerzone von Edinburgh.

Die beiden DooH-Träger – The Screen @ St James Quarter Multrees Walk und The Screen @ St James Quarter Princes Street – befinden sich innerhalb des 2021 eröffneten Shoppingcenters. Sie ergänzen das bestehende Loop-Netzwerk von Ocean, das aus 31 Porträt-D6-Screens und einem D6-Totem besteht. Alle Screens des Netzwerks ermöglichen die Wiedergabe von Werbeinhalten mit 3D-Effekt, sofern sie mit der Deepscreen-Alive-Technik von Ocean erstellt sind.

Im St James Quarter von Edinburgh wird Ocean Outdoor zu den kommenden Olympischen Spiele eine Erlebnis-Fanzone einrichte, welche das DooH-Netzwerk für Marken während dieser Zeit attraktiver machen soll. Über das Jahr gesehen soll das Shoppingcenter fast 19 Millionen Besucher zählen, die dort rund 105 Minuten verweilen.

Old Mout Cider ist der Werbepartner bei der Markteinführung und startete dort die nationale Markenkampagne „Moutopia“, geplant von Dentsu X und Posterscope.