Für das Gebiet der Romandie und den Kanton Tessin holt der Schweizer Außenwerber Laure Violet ins Boot. Damit verstärkt der Schweizer Außenwerber seine Präsenz am Sitz in Genf.

Der Kanton Tessin und das Romandie-Gebiet bezeichnet Goldbach Neo als „strategisch wichtig“. Die Romandie umfasst den französischsprachigen Teil der Schweiz, inklusive der Stadt Genf, wo Inventare wie der öffentliche Nahverkehr TPG, die Stadt selbst und der Flughafen Genf vermarktet werden

Laure Violet ist seit mehr als 10 Jahren beruflich in Genf zu Hause und weist eine langjährige Erfahrung in Sales & Marketing auf. Vor ihrem Start bei Goldbach Neo war sie in der Geschäftsleitung der Asendia Press Edigroup tätig. Sie hält zudem einen Masterabschluss in Kunst- und Kulturmanagement.

Goldbach-Neo-Geschäft ausbauen

In ihrer neuen Rolle soll Laure Violet das Geschäft von Goldbach Neo ausbauen und wichtige Partner in den beiden Regionen betreuen. Sie berichtet an Diego Quintarelli, Chief Sales & Marketing Officer.

„Unsere Standorte in der Westschweiz und die wichtigen Partner Stadt Genf, Flughafen Genf und TPG sind für uns von strategischer Bedeutung. Ich freue mich sehr, dass wir mit Laure Violet eine kompetente Persönlichkeit als Leitung für die Romandie und das Tessin gewinnen konnten“, kommentiert Diego Quintarelli.

Der Außenwerber Goldbach Neo entstand aus der Zusammenführung von Clear Channel Schweiz und Neo Advertisting, die 2023 von Goldbach Schweiz beziehungsweise der Mutter TX Group übernommen wurden.