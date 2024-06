Konferenzlösungen für Meetingräume sind nach wie vor ein wachsendes Segment im ProAV-Markt. Frost & Sullivan prognostiziert einen Anstieg der Nachfrage um 20 Prozent bis 2028. Vor diesem Hintergrund stellt HP neue Poly Videokonferenz- und Kollaborationslösungen vor.

Das Poly Studio Base Kit G9 Plus ist eine Raumlösung für Microsoft Teams Rooms. Es umfasst den neuen HP Mini IP PC G9 und den Poly TC10 Controller, der über Power-over-Ethernet (PoE) direkt an den PC angeschlossen wird. Für größere Räume lassen sich mehrere Controller hinzugefügen. Das Basis-Kit lässt sich außerdem mit kompatiblen Poly-Kameras und anderen Peripheriegeräten kombinieren, um optimale Video- und Audioqualität zu gewährleisten. Ausgewählte Poly-Modelle, wie die Poly Studio V52 Videoleiste, lassen sich an den HP Mini IP PC anschließen, um KI-basierte Audio- und Videokonferenz-Features wie Poly Director AI Perimeter, Noise Block AI und Sound Reflection Reduction zu nutzen.

Das modulare Videokonferenzsystem Poly Studio G62 bietet Video- und Audioqualität für große Räume. Durch sein modulares Designs kann man es mit verschiedenen Peripheriegeräten wie Kameras, Mikrofonen und Controllern verbinden. Laut HP besteht das System besteht aus 80 Prozent recycelten Kunststoffen und 20 Prozent recycelten Metallen und bietet flexible Montageoptionen. Das Poly Studio G62 ist Microsoft Teams zertifiziert, weitere Zertifizierungen, einschließlich Zoom und Tencent, sollen folgen.

Mit der neuen Version der Poly VideoOS 4.3 Software lassen sich der Poly TC8 oder TC10 als Raum-Controller einsetzen. In Verbindung mit den Poly Studio X Series Videoleisten, dem Poly Studio G62 oder dem G7500 Videokonferenzsystem lassen sich über dasselbe Gerät Videoanrufe tätigen und Räumeinstellungen steuern. Diese webbasierte Funktion soll mehr Flexibilität und eine verbesserte Benutzererfahrung dank konfigurierbarer Steuerung bieten.

Poly Lens unterstützt das Poly Studio G62 und das Poly Studio Base Kit G9 Plus, wodurch IT-Teams Poly-Geräte über ein einziges Dashboard per Fernzugriff verwalten können. Poly Lens ist jetzt zudem in Zoom Device Management (ZDM) integriert.

Die neuen Produkte und Services sind voraussichtlich ab dem Spätsommer verfügbar, Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.