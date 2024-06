Hagemeyer, ein Modehaus in Minden, installierte eine 7 Meter hohe und 3 Meter breite Videowall, die zwei Ebenen in seiner Sportabteilung verbindet. Das Unternehmen investierte dabei in MicroLED mit 0,8 Millimeter Pixelpitch. Die Inhalte verwaltet Hagemeyer über die Softwareplattform Prestigeenterprise von Online Software.

Die LED-Wand ergänzt das bestehende Digital Signage-Netz im Modehaus, das rund 20 Videowalls und Einzelscreens umfasst. Hagemeyer hatte 2013 begonnen, sein Geschäft digital aufzuwerten und schloss alle Displays schrittweise an das Prestigeenterprise-CMS an.

„Wir haben dem Sport bei uns im Hause mit dem Umbau einen prominenten Auftritt auf 2.000 Quadratmeter gegeben und ihn digital in Szene gesetzt“, sagt Martin Heinzmann, COO bei Hagemeyer. Die Videowall soll die zum zweiten Obergeschoss geöffneten Decken betonen und dem Raum eine moderne Höhe geben. „Generell verleihen die großen Bildschirme und kleinen Videowalls unseren Fashion-Abteilungen ein lebendiges Flair“, sagt Martin Heinzmann.

Die Screens bei Hagemeyer zeigen neben atmosphärischen Modevideos auch Informationen über das hauseigene Restaurant und werben für offene Stellen im Unternehmen. Diese Werbekampagnen spielt das Unternehmen vor allem an der Hauptkasse aus, wo die Wartezeit am längsten ist. Außerdem zeigen die Screens an der Kasse Hinweise zum Parksystem, zur neuen Saisonware und zur Kundenkarte.