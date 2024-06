Stratacache kündigt eine gewaltige Expansion seiner Retail-Media-Aktivitäten an: In Dayton, Ohio – wo auch das Stratacache-Headquarter liegt – soll ein neues „Sales Center of Excellence“ von PRN entstehen, des auf Retail-Media-Netzwerke spezialisierten Tochterunternehmens von Stratacache. Damit einher geht die Schaffung von hundert neuen Arbeitsplätzen. Mit dieser neuen Vertriebs-Power will Stratacache den Rollout von Retail-Media- und CTV-Netzwerken beschleunigen.

Das PRN Sales Center soll in der Innenstadt von Dayton sämtliches Fachwissen rund um Retail Media bündeln – einschließlich digitaler In-Store-Netzwerke, programmatischem Retargeting, Streaming/CTV, Mobile und Digital-out-of-Home. „Globale Marken und Einzelhändler kämpfen mit der Transparenz und Effizienz von programmatischer Werbetechnologie in ihre Stores“, sagt Kevin Carbone, PRN-CEO „PRN stellt die Mitarbeiter und Dienstleistungen zur Verfügung, die notwendig sind, um diese Herausforderungen direkt zu überwinden und erfolgreiche, zurechenbare Zielgruppen-Conversions während der gesamten Transaktion zu gewährleisten.“

Für das neue Center will PRN Talente aus den Bereichen Datenwissenschaft, Sensorik, Retail-Media-Vermarktung, Agenturwesen und CPG/FMCG rekrutieren. „Die kontinuierliche Erweiterung und Weiterentwicklung des Tech-Ökosystems in Dayton ist entscheidend für das Wachstum der lokalen Wirtschaft“, sagte Chris Riegel, CEO von Stratacache. „Wir setzen uns nicht nur für ein kontinuierliches Wachstum unserer digitalen Mediengeschäfte ein, sondern auch für unsere Investitionen in die Dayton Community.“

Instore Retail Media wächst derzeit so schnell wie kaum ein anderes Werbesegment – dieses Jahr soll die Gattung in den USA laut Statista 326 Millionen US-Dollar erwirtschaften. An diesem boomenden Segment will sich Stratacache mit der Expansion weitere Marktanteile sichern.