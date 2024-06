Concept International präsentiert einen neuen Android-Touchpanel-PC seiner Hausmarke Futuresign: den 10,1-Zoll großen Futuresign-Z10. Der PC ist modular gebaut und verfügt über Module für RFID (NFC)-Reader, eine LED-Statusanzeige und 2D-Barcode-Scanner. Er eignet sich zum Beispiel für digitale Raumbeschilderungen, die Arbeitszeiterfassung oder als Infoterminal im Einzelhandel.

Für eine Lösung zur Arbeitsplatz- und Raumbuchung lässt sich der PC beispielsweise mit Softwarelösungen von Anbietern wie Zeitwart kombinieren. Mitarbeiter können sich dann per RFID-Tag oder Smartphone an- und abmelden. Das LED-Lichtleisten-Modul dient als individuell wählbare Statusanzeige. Der PC ermöglicht auch Zugangskontrolle durch GPIO-Schnittstelle für die automatische Türöffnung.

Im Einzelhandel wiederum soll sich der PC sowohl kundenseitig als auch in der Logistik verwenden lassen. Dank des optionalen 2D-Barcode-Scanner-Moduls eignet er sich als Kundeninformationsterminal zur Abfrage von Warenpreis und -verfügbarkeit oder als Self-Service-Kiosksystem für Bestellungen. In der Logistik dient das Gerät zur Warenbuchung bei der Lagerverwaltung.

Die Module lassen sich an drei Pogo-Pin-Steckplätzen links, rechts sowie an der Unterseite des Geräts anbringen. Man kann sie nach Bedarf nachrüsten und positionieren. Der Panel-PC läuft auf Android 12, hat ein Display mit 500 Candela Helligkeit, einen ARM Quad-Core Prozessor, 4GB RAM und 16 oder 32 GB Speicher. Er bietet WLAN, Bluetooth, LAN-Anschluss, Power Over Ethernet (POE) oder 12-Volt-Adapter Stromversorgung, zwei Lautsprecher (2 Watt), USB-, Micro-USB- und Mini-HDMI-Anschluss. Der PC ist VESA-kompatibel (75x75mm).

Concept International bietet den Futuresign-Z10 ab sofort ab 380 Euro netto an. Der Distributor bietet eine 2-jährige Garantie, optional erweiterbar auf 5 Jahre, und übernimmt auf Wunsch den Roll-out von Projekten und bietet projektspezifische Konfigurationen und Dauertests.