Getränkehersteller Wolfra, vor allem bekannt für seine Säfte, hat neue Erfrischungsgetränke im Portfolio: drei Limonande, die „Alpenkracherl“, und zwei Eistees. Um die Neuheit mit der Traditionsmarke zu verbinden, wurde ein neues Verpackungsdesign entwickelt – und zwar von der Agentur Zeichen & Wunder. Diese war auch für die Konzeption der Kampagnen zuständig.

Damit die neuen Produkt-Ranges auffallen und sowohl die bestehende Zielgruppe von Wolfra als auch jüngere Zielgruppen ansprechen, starteten im Mai mehrere Social Media-Flights, gefolgt von einer OoH-Kampagne im Juni und Juli. Die Bildwelten beider Kampagnen zeigen die Produkte sowohl im urbanen Umfeld als auch in der Natur, immer eingebettet in ein sommerliches Setting mit regionalem Bezug.

Die Alpenkracherl-Motive wecken laut Zeichen & Wunder „die Sehnsucht nach Wanderungen durch saftig grüne Kräuterwiesen mit Blick auf die bayrische Bergwelt“. Die Eistee-Visuals hingegen sollen zu entspannten Sommerabenden an klaren Seen im Münchner Umland oder an der Isar einladen.