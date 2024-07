Vor 170 Jahren erhielt der Verleger Ernst Litfaß die Genehmigung für seine Anschlagsäulen. Im Folgejahr, am 1. Juli 1855, stellte er die ersten auf. Noch immer prägen sie das Städtebild – ein Zeichen von Standhaftigkeit, wie die Hamburger Marke Fritz-Kola konstatiert. Dieses standhafte und verlässliche Image, das der Werbeträger genießt, will Fritz-Kola auf sich überspringen lassen und startete am Montag eine OoH-Gattungskampagne in Berlin und verschiedenen NRW-Städten.

Das Motiv mit der Headline „weckt Interesse – weckt auf“ inszeniert die Litfaßsäule markentechnisch als „Vorbild“ für Colas von Fritz. „Mit dem eigens für den ‚Tag der Litfaßsäule‘ entwickelten Motiv möchten wir die Leistung dieses Werbeträgers würdigen“, sagt Oliver Piskora, Head of Marketing Germany bei Fritz-Kola. „Außenwerbung ist eine feste Größe in unseren Mediaplänen. Wir schätzen die Aufmerksamkeit und Aktivierung, die hierüber erzeugt wird.“

Die Kampagne entwickelte die OoH-Agentur It Works zusammen mit der Fritz-Kola-Mediaagentur Initiative Media in Hamburg und der Digital-Agentur NFQ.

Anzeige