Vision Audio Visual, ein TD-Synnex-Unternehmen, führt adaptive Faceplates ein. Die neuen Produkte unter der Bezeichnung TC3-PK3M sind DDA-konform – das heißt, sie halten die britischen Behindertenvorschriften ein. Damit sind sie für alle User-Gruppen zugänglich, einschließlich Personen mit Sehbehinderungen.

Der Disability Discrimination Act (DDA), der 2010 durch den Equalities Act ersetzt wurde, schreibt verschiedene Zugänglichkeitsmerkmale vor, einschließlich kontrastierender Farben für AV-Faceplates, um sie für Personen mit eingeschränktem Sehvermögen leicht auffindbar zu machen. „Die meisten Kunden bevorzugen die weiße Techconnect-Standardausführung, aber gelegentlich erhalten wir Anfragen für DDA-konforme Faceplates. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ohne die Kosten für unser Standardprodukt zu erhöhen, führen wir eine Lösung ein, mit der jede Techconnect-Umrandung schnell DDA-konform wird,“ sagt Vision-Geschäftsführer Stuart Lockhart.

Vorhandene Faceplates lassen sich mit lasergeschnittenen Vinylaufklebern, die ab August erhältlich sind, DDA-konform machen. Zusätzlich kündigte Vision auch Aktualisierungen seiner modularen Faceplate-Pakete an. In den nächsten sechs Monaten wird Vision seine VGA-Kabel auslaufen lassen und ab dem Sommer neue Pakete mit vereinfachter Konfiguration ausliefern. Jedes Paket wird ein HDMI- und ein USB-B-Modul enthalten, mit der Option, weitere Module hinzuzufügen. Die neuen Pakete werden die erforderlichen Kabel direkt in der Verpackung enthalten und in Längen von 3, 5 und 10 Metern erhältlich sein.

