Mit dem EX321UX verpasst BenQ seinen Gaming-Monitoren der Serie Mobiuz ein neues Flaggschiff. Er soll Hobbygamern ein Spielerlebnis auf Profi-Level bieten. Der 32,5-Zoll-Screen mit 4K/UHD-Panel und 3.840 x 2.160 wird dabei von mehr als 1.000 Mini-LEDs erleuchtet, was eine Helligkeit von bis zu 1.000 Nits bedeutet.

Drei Modi für drei Genres

Der Mobiuz EX321UX stellt jeweils 99 Prozent der Farbräume P3 und Adobe RGB dar. Zusammen mit fein abgestuften Kontrastwerten mit einem Maximalwert von 1000:1, einer Reaktionsgeschwindigkeit von 1 Millisekunde sowie einer Wiederholrate von 144 Hertz werden auch laut BenQ auch in Action-reichen Szenen in Bilder mit sehr hoher Präzision in HDR1000 realisiert.

Für die optimale Darstellung verschiender Genres bietet der Monitor drei Modu: Sci-Fi, Fantasy und Realistic Mode. Hinzu kommt AI Shadow Phage, eine AI-unterstützte Berechnung des jeweils notwendigen Kontrasts in den Local-Dimming-Zonen des Panels. In Zusammenarbeit mit Profi-Gamern wurden außerdem Presets für mehr als hundert Spiele erstellt, die mit AI-Algorithmen über die BenQ Pixsoul Engine verarbeitet werden und so jeweils ein angepasstes Bilderlebnis generieren.

Anschlüsse und Sounds

Sonys PS5, Microsofts Xbox-Series X und S, Nintendos Switch, Valves Steam Deck und Asus‘ ROG Ally werden ebenso unterstützt wie die Welt des PC-Gaming. Dazu stehen zwei HDMI-2.1-Anschlüsse, ein Displayport 2.1, drei USB-C-Anschlüsse und ein USB-A-Port zur Verfügung. Ein USB-C-Port versorgt über Power Delivery beispielsweise ein angeschlossenes Notebook mit bis zu 65 Watt.

Soundtechnisch entspricht einer der beiden HDMI-Anschlüsse dem Standard E-ARC. So können Surroundsignale im Modus 7.1 von der angeschlossenen Gaming-Quelle durch den Monitor verlustfrei an ein Soundsystem weitergeleitet werden .

Ab Ende Juli verfügbar

Der EX321UX ist in der Höhe um 100 Millimeter und in der Neigung zwischen -5 und 20 Grad verstellbar. Zusätzlich lässt er sich um bis zu 15 Grad nach links und rechts drehen.

Mit der Technologie Brightness Intelligence Plus stellt sich der Gaming-Monitor automatisch auf die Helligkeit und die Farbtemperatur des Umgebungslichts ein. Dazu ist er vom TÜV Rheinland als Flicker-Free und mit dem Siegel Low Blue Light zertifiziert.

Der BenQ Mobiuz EX321UX kommt Ende Juli 2024 auf den Markt und kostet 1.199 Euro brutto (UVP).

