Vivitek präsentiert mit seiner neuen BK-Serie IR-Touchdisplays mit integrierter Digital Signage-Funktion. Sie verfügen über eine 4K-Auflösung sowie diverse Collaboration-Tools und sind in den Größe 65, 75 und 86 Zoll erhältlich.

Die BK-Serie eignet für unterschiedliche Kollaborations-Szenarien, von Konferenzräumen über Bildungseinrichtungen bis hin zu Boardrooms. Bis zu acht Anwender können sich via integrierter Novoconnect-Funktion mit dem Display verbinden und zwei ihren Content gleichzeitig via Splitscreen präsentieren. Das drahtlose Teilen von Inhalten ist über alle gängigen Endgeräte möglich, unterstützt werden dabei die Betriebssysteme Windows, MacOS, Android, IOS, Chromebook und Ubuntu.

Integriert in die Screens ist eine Whiteboard-Anwendung, die 20-Touchpunkte unterstützt. So können auch mehrere Personen das Gerät gleichzeitig nutzen – was unter anderem durch die mögliche Unterteilung in vier unabhängige Zeichenbereiche unterstützt wird.

DS-Software inbegriffen

Die Displays der BK-Reihe werden mit der kostenlosen Software NovoDS ausgeliefert. Diese ermöglicht es Anwendern, das Display auch mit Digital Signage-Inhalten zu bespielen, wodurch sie zwischen Meetings oder Unterrichtsstunden genutzt werden können. Ebenfalls vorinstalliert ist der App-Store Google Play.

Mit dem Remote Manager von Vivitek lassen sich Geräte cloudbasiert verwalten und über das Netzwerk auch steuern. Als Teil des Novo Ecosystem sind die neuen Displays mit anderen Lösungen aus dem Vivitek-Ökosystem kompatibel. So lässt sich beispielsweise der Displayinhalt drahtlos auf weitere Bildschirme übertragen.

Die drei Modelle der BK-Serie sind ab sofort zu folgenden Nettopreisen (UVP) erhältlich. Das BK652I für 1.090 Euro, das BK752I für 1.490 Euro und das BK862I für 1.890 Euro.