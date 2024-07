Die Welt der Digital Signage-Software befindet sich in einer großen Transformation: Herkömmliche Monolith-Software-Blöcke haben es immer schwerer, modernen, agilen Produktionsmethoden gerecht zu werden.

Gerade was die Content-Erstellung angeht, macht sich das Aufbrechen der Channel-Silos bemerkbar: Unternehmen wollen ihre Inhalte einfach und mit den gewohnten Methoden erstellen. Headless-Architekturen erlauben die Integration allgemeiner Composer.

Wie die Zukunft aussehen könnte, hat nun Software-Entwickler Carousel Digital Signage gezeigt, mit Integrationen von weit verbreiteten Content- und Design-Tools – Canva, Google Slides und Geckoboard. Das Unternehmen geht sogar einen Schritt weiter und integriert die Microsoft-Produkte Excel, Powerpoint und Word – Programme, die für das Erstellen professioneller Digital Signage-Lösungen fast schon geächtet waren.

Beliebt für Content Creation

Canva, Google Slides und Geckoboard sind beliebte Plattformen, für schnell erstellte ansprechende Inhalte. Die Drag-and-Drop-Oberfläche von Canva in Kombination mit den Bibliotheken für Vorlagen, Schriftarten, Stock-Fotos, Illustrationen sowie Audio- und Videoclips ermöglicht es den Nutzern, alles von Videos bis hin zu Websites, Social-Media-Inhalten, Präsentationen und Dokumenten auf jedem Gerät zu erstellen.

Alle drei Carousel-Integrationen bieten eine öffentliche URL zum Ausschneiden und Einfügen. Die Carousel-Cloud-Plattofrm überträgt Änderungen, die in Canva, Google Slides oder Geckoboard vorgenommen wurden, automatisch, ohne dass die Nutzer weitere Schritte unternehmen müssen.

„In der heutigen Umgebung müssen sich die Menschen mit einer Vielzahl von Tools vertraut machen, um ihre Arbeit zu erledigen“, sagt Eric Henry, President von Carousel Digital Signage. „Diese Integrationen verhindern, dass die Mitarbeiter noch eine weitere Lösung erlernen müssen.“

Content-Erstellung mit Microsoft

Dieselbe Idee steht hinter der Integration von Microsoft Excel, Powerpoint und Word. Alle drei Integrationen bieten eine öffentliche URL zum Ausschneiden und Einfügen. Carousel Cloud überträgt Änderungen, die in Microsoft Excel, Poweroint oder Word vorgenommen wurden, automatisch.

Das gilt auch für die Carousel Daily App, mit der Carousel-Cloud-Kunden Inhalte, die in Microsoft Excel, Powerpoint und Word erstellt wurden, an die iPads und iPhones der Zielgruppen senden können.

Produktiver mit gewohnten Tools?

Gerade in Zeiten, in denen Digital Signage sich als hochwertige Alternative zu virtuellen und Online-Lösungen behaupten muss, ist es natürlich wichtig, den Content möglichst hochwertig zu gestalten. Fakt ist jedoch, dass die Content-Erstellung oft in den Händen von Mitarbeitern landet, die darin nicht geschult sind. Durch die Verwendung gewohnter Tools könnte verhindert werden, dass die Digital Signage-Inhalte zu selten aktualisiert werden.

Zudem ist es wichtig zu verstehen, dass die verwendeten Tools nur ein Teil des Digital Signage-Ökosystems sind. Viel wichtiger als die gestalterischen Möglichkeiten ist ein funktionierendes Konzept, bei dem man sich die wichtigsten Fragen beantwortet hat: Welche Botschaft will ich herüberbringen? Und wie geschieht das am besten auf dem Kanal Digital Signage?

