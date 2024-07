Der ProAv-Anbieter Kramer hat die Universität Helsinki, eine der ältesten und größten akademischen Bildungseinrichtungen Finnlands, mit einem neuen Videokonferenzsystem ausgestattet. Dabei entschied man sich für drahtlose Lösungen aus der Via-Familie von Kramer.

Im Zentrum stand die Via-Site-Management-Software, mit der Administratoren alle angeschlossenen Via-Gateways oder Via-Endpoints verwalten, überwachen und modifizieren können. Da das System über ein geschlossenes, drahtloses Netzwerk läuft, entfällt der Bedarf an Kabeln, was eine aufgeräumte und sichere Lernumgebung schuf.

In der gesamten Universität wurden 150 Via Connect Plus Präsentations- und Kollaborationseinheiten zusammen mit dem Via Site-Management-Server installiert.

Eine Kernanforderung an das System war die Sicherheit: „Wir hatten bereits eine drahtlose Präsentationslösung von einem Mitbewerber von Kramer erworben, aber der vorherige Anbieter arbeitete mit einem offenen Netzwerk und es gab erhebliche Datensicherheitsprobleme, da täglich etwa 200 Sicherheitsangriffe gemeldet wurden“, sagt Jyri Poittinen, Leiter der AV-Dienste bei University of Helsinki Property Services. Somit lassen sich nun Videokonferenzen und hybrider Unterricht an der Universität unkompliziert und sicher realisieren.