In der MHP-Arena in Stuttgart finden bei der EM 204 insgesamt fünf Spiele statt. Das letzte wird an diesem Freitag über die Bühne gehen, wenn Deutschland im Viertelfinale auf Spanien trifft. Im Rahmen der diesjährigen Fußball Europameisterschaft werden in der MHPArena in Stuttgart insgesamt fünf Spiele ausgetragen. Zusätzlich werden in der Stadt vier gesonderte Public Viewing-Zonen für das internationale Publikum aus ganz Europa errichtet.

Massen-Events dieser Größenordnung bedeuten immer auch einen enormen Sicherheitsaufwand; für Polizei & Co. bringt die EM ein enormes Aufgebot und eine intensive Vorbereitung mit sich.

In Stuttgart wird die Polizei Baden-Württemberg dabei von Qvest unterstützt. Der weltweit tätige Command-and-Control-Spezialist verantwortet und koordiniert das technische Sicherheitskonzept, um im Umfeld des Stadions sowie im gesamten Stadtgebiet die Sicherheit der Fans zu gewährleisten.

Dazu gehört auch die Realisierung der gesamten technischen Infrastruktur inklusive aller eingehenden Videosignale in der Sicherheitszentrale. Hierfür wurden im Vorfeld mehrere Arbeitsplätze auf die spezifischen Anforderungen während der Fußballturniers umgebaut und erweitert.

Videowand mit 128 Quellen

Die 3 mal 3 Meter große Videowand in der Sicherheitszentrale kann sowohl 128 Eingangs- als auch Ausgangsquellen verarbeiten. Zu den eingehenden Videosignalen gehören beispielsweise Bodycams, Kameras innerhalb und außerhalb des Stadions, Überwachungskameras in der Innenstadt sowie Bildsignale des Polizei-Hubschraubers und Polizei-Drohnen, die das gesamte Stadtgebiet überwachen und in der Sicherheitszentrale koordiniert werden.

Zusätzlich können auf zwei 55-Zoll-Displays mit Touchpanel sämtliche Live-Übersichtspläne von Einsatzorten, verschiedene PC-Arbeitsplätze mit Intranet und sämtliche Eingangssignale visualisiert sowie an andere Leitstellen in Baden-Württemberg weitergeleitet werden. Insgesamt 17 Polizei-Leitstellen in ganz Baden-Württemberg sind an die Sicherheitszentrale angeschlossen.

Zum Paket gehörte auch eine Betriebsunterstützung von Qvest vor Ort an insgesamt fünf Tagen, um das jeweilige Personal für Hard- und Software zu schulen. Zusätzlich wurde vom Unternehmen ein Backup-System als Ausfallsicherheit für sämtliche Visualisierungen installiert. Für den gesamten Zeitraum während der Europameisterschaft ist eine Betreuung via Remote Helpdesk eingerichtet.

Seit 2023 verantwortet Qvest den technischen Support und die Wartung aller siebzehn Polizei-Leitstellen in Baden-Württemberg.

