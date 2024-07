Es ist ein Trend, der in immer mehr Einzelhandelsunternehmen und Gastronomieketten ein Umdenken auslöst: Inhouse entwickelte, schmale CMS-Lösungen, die auf massiven ERP- und CRM-Backendlösungen aufsetzen. Im Zentrum stehen Real-Time-Daten und umfassende Media-Asset-Management-Lösungen. die über Backendsysteme generiert und gemanaged werden. Eine simple Omnichannel-CMS-Lösung reicht dabei aus, um Instore-Screens und Mobiltelefone von Mitarbeitern zu bespielen.

Deichmann setzt auf inhouse-entwickelte Apps, die für den Betrieb von Europas größtem Schuhhändler optimiert wurden. Auf einer Recruiting-Website beschreibt Deichmann die drei selbst entwickelten Lösungen:

Bita Digital Signage ist ein Digital Signage-CMS für Instore-Screens. Wie alle anderen Apps wurde auch das Digital Signage-CMS von Deichmann intern selber entwickelt, und zwar von Grund auf. Dadurch ist das Team flexibel und kennt alle Apps bis zur letzten Codezeile.

Bita Touch ist die Deichmann Self-Service-Lösung für den stationären Handel. Die Displays sind überall im Store verteilt und bieten Kunden die Möglichkeit, durch den gesamten Produktkatalog von Deichmann zu stöbern, inklusive „Online Exclusive"-Artikel und dem Auslösen einer „Ship2Home Order". Auch können Artikel für weitere Infos eingescannt werden.

BitaCS ist eine iPhone-App, die den Verkäufer in einer Filiale in diversen Aufgabenbereichen unterstützen soll wie Lagerstände abzurufen, Artikel zu suchen oder direkt vor Ort „Ship2Home Order" zu tätigen. Darüber bietet die App Barcode-Scans für weitere Artikelinformation, Merklisten für Artikel, Rabattrechner und Größentabellen. Interessant ist der AR-basierte Matrix-Scan, der es ermöglicht, ganze Wände von Schuhkartons zu scannen und zu prüfen, welche Artikel im Verkaufsraum fehlen beziehungsweise aus dem Lager geholt werden müssen.

Wir entdeckten Bita Digital Signage im Schaufenster der Myshoe-Filiale in München. Ob auch alle Deichmann-Filialen und die Sneaker-Tochter Snipes auf Bita DS laufen, ist uns nicht bekannt. Zumindest in der Vergangenheit setzten Deichmann und Snipes auf Dimedis und den Integrator Radio POS (Jetzt POS The Instore Experience).

Interessant ist die Anzeige auf dem Schaufensterscreen, die ein Google Pixel 2 Smartphone als Zuspieler/Internet-Access in der Filiale vermuten lässt.

invidis Kommentar Die Eigenentwicklung von IT-Lösungen ist nicht neu in größeren Organisationen. Der Vorteil: Die Lösungen sind auf die individuellen Anforderungen des Unternehmensbetriebs abgestimmt, und Lizenzkosten entfallen. Auf der anderen Seite fehlen Skaleneffekte, die insbesondere mit der zunehmenden Integration von AI immer wichtiger werden.

