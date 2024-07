Der Digital Signage-Software-Entwickler Korbyt hat ein Jahr nach dem Einstieg des Private-Equity-Investor Clearhaven seine Führungsriege umgebaut und erweitert: Mit Vier VP- und C-Level-Ernennungen will der Spezialist für Arbeitsplatz-Kommunikationslösungen die nächste Wachstumsphase eineleiten.

Neu sind Christel Billault, Vice President of Marketing; Adam Griffis, Vice President of Engineering; Travis Kemp, Vice President of Product Management sowie Stuart Mitchell, Chief Financial Officer.

Mit der neuen Personal-Power soll die Entwicklung der Korbyt Anywhere-Plattform beschleunigt werden. Im Fokus stehen dabei neue KI-gesteuerte Workflows, Experiential-Signage-Funktionen und Workplace-Experience Management-Tools.

„Mit Clearhaven Partners an unserer Seite haben wir nun die institutionellen Ressourcen und die Führung, um unsere Position als Marktführer in unserem Bereich zu festigen“, kommentiert Korbyt-CEO Ankur Ahlowalia. „Wir haben mit den heute bekannt gegebenen Ernennungen erste mutige Schritte unternommen und werden unsere Produktinnovation beschleunigen, um neue Kunden für unsere Plattform zu gewinnen und unsere Mission zu erfüllen, Unternehmen in die Lage zu versetzen, ihre Zielgruppen effektiv einzubinden.“