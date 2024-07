Die World Out of Home Organization, kurz WOO, hat ihren Global Expenditure Survey 2024 veröffentlicht. Diese erfasst die weltweiten OoH-Ausgaben für das Jahr 2023 und enthält Schätzungen der OoH-Ausgaben für 2024. Die Zahlen basieren auf einer Umfrage innerhalb der WOO-Mitglieder und der nationalen OoH-Verbände. 2024 nahmen 109 Mitglieder teil, die 85 einzelne Gebiete abdeckten, die zusammen 95 Prozent des weltweiten BIP und 78 Prozent der Weltbevölkerung repräsentieren.

Nach der Umfrage erreichten die globalen OoH-Ausgaben im Jahr 2023 41,9 Mrd. US-Dollar. Die WOO prognostiziert, dass die OoH-Ausgaben bis 2024 auf 45,3 Mrd. US-Dollar ansteigen werden.

DooH mit zwei klaren Vorreitern

Die weltweiten DooH-Ausgaben stiegen bis 2023 auf 16,7 Mrd. US-Dollar, was weltweit fast 37 Prozent aller OoH-Einnahmen entspricht. Dabei liegt Europa mit 39,2 Prozent leicht über dem globalen Durchschnitt, es folgen APAC (36,1 Prozent), Nordamerika (32,9 Prozent), LATAM (31 Prozent) und Afrika mit 20,1 Prozent.

Im Ländervergleich ist klar zu sehen, wo in DooH-Displays investiert wurde: Australien mit 76 Prozent am OoH-Umsatz und UK mit 65 Prozent sind die eindeutigen Spitzenreiter, Deutschland liegt auf dem dritten Platz mit 51 Prozent, dicht gefolgt von China und Südkorea (jeweils 40 Prozent).

Programmatic DooH wuchs auf gemeldete Gesamtausgaben von 1,2 Mrd. US-Dollar weltweit, was 8,1 Prozent der gesamten DooH-Einnahmen entspricht – obwohl diese Daten nicht in allen Märkten erfasst werden und so möglicherweise nicht repräsentativ für den gesamten auf diese Weise gehandelten Umsatz sind. Die WOO geht davon aus, dass diese Zahl im Bericht 2025 durch eine Kombination aus zunehmender Marktakzeptanz und gestiegener Dokumentation deutlich ansteigen wird.