Die Katzenfutter-Marke Sheba hat auf einer digitalen Fläche des UK-Außenwerbers Global eine besondere Kampagne durchgeführt, bei der zwei DooH-Screens miteinander interagieren.

Auf der großformatigen Digiwall von Global an der Londoner U-Bahn-Station Bond Street sitzt eine Katze auf dem einen Screen. Von oben fallen bunte Spielzeuge herab und sammeln sich um die Pfoten der Katze. Die Katze ist uninteressiert, doch plötzlich kommt eine Schale Sheba auf einem anderen großen Display auf der rechten Seite herein. Die Katze lässt das Spielzeug sofort hinter sich und macht sich auf den Weg zum Futter, verschwindet vom linken Screen und taucht auf der anderen Seite wieder auf. Die Kreation schließt mit der Botschaft „Gib ihnen, was sie wirklich wollen“ und zeigt auf beiden Screens Bilder des Produkts.

Die beiden Displays werden dabei durch eine große Folie getrennt, die die Botschaft der Marke „All They Want is Sheba“ zeigt.

The Media Leader UK hat auf Youtube ein Video zur Kampagne veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Die DooH-Aktion wurde von AMV BBDO entwickelt und ist der jüngste Teil der Kampagne zur Förderung der Sheba-Plattform „Widerstand ist zwecklos“, die zeigt, wie weit Katzeneltern gehen, um ihre katzenartigen Gefährten zufrieden zu stellen, nur um festzustellen, dass alles, was sie wollen, Sheba ist. Das Design wurde in Zusammenarbeit mit OOH Tommy, einer Abteilung der preisgekrönten globalen digitalen Kreativagentur Tommy, entwickelt.

Die Außenkampagne ist auch auf den Premium Digital Gateways von Global in der Tottenham Court Road, Waterloo, Kings Cross und London Bridge zu sehen.

Anzeige