Spotify hat eine neue, groß angelegte globale Marketingkampagne gestartet, um die Personalisierung des Hörerlebnisses noch stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Die Kampagne „Mein Spotify“ hebt die einzigartigen Verbindungen hervor, die jeder Hörer mit seiner Musikauswahl, seinen Playlists hat.

„Mein Spotify ist meine Love Language”, sagt zum Beispiel Hörerin Ju, die Spotify seit 2012, also dem Jahr des Starts in Deutschland, nutzt. Hinzu kommen bekannte Künstler, Creators und Influencer, die der Kampagne ein Gesicht geben sollen.

Heiner Kuhlmann, Director Marketing bei Spotify DACH, sagt: „Personalisierung ist eine der beliebtesten Funktionen von Spotify, daher haben wir uns entschieden, sie in den Mittelpunkt dieser Kampagne zu stellen. Personalisierte Inhalte zelebrieren die einzigartige Verbindung zwischen den Hörenden und ihrem Spotify Profil. Im Rahmen der Kampagne präsentieren wir authentische Stimmen, die ihre ganz persönlichen Erlebnisse auf und mit Spotify teilen.“

DooH in der ersten Phase dabei

Die Kampagne läuft auf digitalen Kanälen, auf DooH- sowie auf OoH-Flächen und auf Social Media. In Deutschland ist sie in zwei Phasen unterteilt: Die erste Phase läuft vom 24. Juli bis 6. August. Die Kampagne läuft auf digitalen Kanälen und bei Social Media ab dem 24. Juli. Die Ausspielungen für die Außenwerbung starten ab dem 14. August.

In der zweiten Phase ab dem 21. August finden Hörer in der Spotify-App personalisierte Banner und Nachrichten, die ihre einzigartigen „Mein Spotify“ Hörverhalten offenbaren und ihnen personalisierte Features empfehlen. In den USA, Kanada, Großbritannien, Irland sowie Australien und Neuseeland ist die Kampagne bereits am 10. Juni gestartet und wird in den kommenden Monaten auf weitere Märkte ausgedehnt.

Das Konzept der Kampagne stammt vom globalen Spotify Team. Beteiligte Agenturen sind Dojo Advertising (Kreation), Starcom (Media), Bermvda (Influencer*innen) und Schröder & Schömbs (PR). Kampagnenfotograf ist Marko Mestrovic.