Weltweit ist die Demokratie vermehrt von demokratiefeindlichen Tendenzen bedroht. Umso wichtiger ist es deshalb, das allgemeine Bewusstsein für die Bedeutung demokratischer Grundwerte zu stärken. Eine Aufgabe, der sich auch immer mehr Wirtschaftsunternehmen engagiert verschreiben.

Dank DooH und Außenwerber Wall werden ab Ende Juli Schülerinnen und Schüler der Hamburg School of Ideas zu Botschaftern für Demokratie und Freiheit. Diese entwarfen digitale Plakatmotive mit dem Briefing, das allgemeine Bewusstsein für die Bedeutung demokratischer Grundwerte zu stärken. Eine Jury wählte drei Motive aus, die ab Ende Juli auf den DooH-Screens von Wall in zwanzig deutschen Städten ausgestrahlt werden.

Jury aus 18 Fachleuten

Die 18-köpfige Fachjury bestand unter anderem aus Tatjana Kiel, CEO von Klitschko Venture, Ralf Heuel von Grabarz & Partner, Florentin Hock von KNSK, Jicky von Bechtolsheim von Wall und Stefan Zschaler von Tanktank, der auch Vorstand der Hamburg School of Ideas ist. Weitere Jurymitglieder kamen aus den Förderagenturen der Hamburg School of Ideas.

Frauke Bank, Leiterin Corporate Communications and Affairs bei Wall, betont die Notwendigkeit der Aktion: „Wir wollten mit diesen ausgewählten Kampagnen einerseits der jungen Generation und ihrer Kreativität eine Stimme geben, gleichzeitig einmal mehr dem Wert von Demokratie und Vielfalt im öffentlichen Raum Präsenz verschaffen. Als Unternehmen, dessen Medien in ganz Deutschland eine hohe Reichweite haben, sehen wir es als unsere Verantwortung an, über diese immer wieder ein sichtbares Zeichen für die demokratischen Werte unserer Gesellschaft zu setzen.“

Stefan Zschaler kommentiert: „Unsere Schüler:innen sind bekanntlich Quereinsteiger:innen, die in einem Jahr unserer dualen Ausbildung an das Berufsfeld Text und Konzeption herangeführt werden. Das Briefing bot unseren Talenten eine doppelte Attraktivität. Zum einen können sie helfen, unsere Demokratie zu stärken. Zum anderen können sie ihr Portfolio mit einem Motiv bestücken, das in der Republik gesehen wird. In Zeiten, in denen wir um jedes einzelne Talent hart kämpfen müssen, sind solche Initiativen sehr wertvoll für unsere Branche.“

Landing Page und Neufindung

Auf der Landingpage www.deine-demokratie.info können die Menschen mehr über die Initiative erfahren.

Die Hamburg School of Ideas, die als gemeinnütziger Verein organisiert ist, legt ab 1. Oktober 2024 ein Pausenjahr ein und erfindet sich neu. 20 Agenturen haben sich inzwischen bereit erklärt, an dieser Neuerfindungsphase sowohl finanziell als auch konzeptionell teilzuhaben.