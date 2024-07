Das EM-Viertelfinale zwischen der Niederlande und der Türkei im Berliner Olympiastadion wurde oft auch als „Heimspiel“ bezeichnet, aufgrund der großen türkischen Gemeinde in der deutschen Hauptstadt. Doch das Spiel wurde auch in der Türkei selbst sehr hoch antizipiert. Zahlreiche türkische Fans ahmten ihren Präsidenten nach und reisten für das Spiel an.

Um diese Fans gezielt anzusprechen, entschied sich türkische E-Commerce-Plattform Trendyol, einer der Sponsoren der türkischen Nationalmannschaft, für eine gezielte DooH-Kampagne in Kooperation mit Cittadino: Pünktlich zur Anreise zum Viertelfinalspiel startete die Kampagne am 5. Juli. Die türkischen Fans wurden bereits an den deutschen Flughäfen über das Addressable Gate TV von Cittadino sowie auf dem gesamten Weg nach Berlin an den Autobahnraststätten mit Botschaften von Trendyol begleitet. Die Kombnation war möglich, da die Tank-&-Rast-Tochter Cittadino neben 900 Screens an neun deutschen Flughäfen auch bundesweit an rund 370 Autobahnraststätten präsent ist.

Dabei setzte Trendyol auf den Slogan „United by Passion“. Auf den Creatives wird der EM-Pokal in einer Trendyol-Verpackung dargestellt, als könne man ihn über die Plattform erwerben.

„Wir sind stolz darauf, dass wir nach dem erfolgreichen Achtelfinale diese emotionale Kampagne für Trendyol kurzfristig und pünktlich zur Anreise der Fans zum nächsten Spiel umsetzen konnten“, erklärt Gian-Luca Ferralis, Projektmanager Sales & Cooperation bei Cittadino. Die Kampagne sei ein gutes Beispiel dafür, wie schnell DooH reagieren und flexibel aktuelle Ereignisse aufgreifen kann, um ein breites Publikum gezielt anzusprechen.

