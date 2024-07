Eine LED-Wall mit 10 Millimeter Pixelpitch entlang einer Straße ist normalerweise nichts, was viel Aufmerksamkeit erregt, aber das Interessante an diesem Screen ist seine ungewöhnliche Form.

Dieser Artikel erschien zuerst in Englisch beim invidis-Contentpartner Sixteen-Nine.

Das Medienunternehmen Lets Ad Advertising aus Dubai hat „The Ovals“ in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um drei maßgeschneiderte ovale Displays, die sich an Hauptverkehrsstraßen in der Nähe des Museums der Zukunft, am Eingang der Dubai Mall und in der Business Bay nahe der Dubai Mall befinden.

Die LED-Screens werden vom US-Hersteller Daktronics geliefert. „Bei der Gestaltung von The Oval und einer Reihe anderer OoH-Displays achten wir auf höchste Qualität und beste Technologie, und deshalb haben wir uns für Daktronics entschieden“, sagt Amin Qadadeh, der Inhaber von Lets Ad Advertising. „Wir wollten einen Lieferanten, der genauso begeistert ist wie wir, wenn wir das Projekt nach seiner Fertigstellung vorzeigen können, und der auch in den kommenden Jahren stolz darauf sein wird.“

Jede der Displays ist etwa 9 Meter hoch und 18 Meter breit. Form und Struktur wurden so konzipiert, dass sie vor allem nachts in der Luft zu schweben scheinen. „Wir haben die gesamte Struktur, das Fundament und die Landschaftsgestaltung für jedes Schild entworfen, so dass alles in der richtigen Weise koordiniert ist“, fügt Amin Qadadeh hinzu. „Diese Kreation wurde zur gleichen Zeit entworfen, als Dubai seine Mars-Mission begann; also wollten wir, dass es so aussieht, als würde es ohne jegliche Unterstützung fliegen, und das spielte in das Design mit ein.“