Auf dem Epamedia-Netzwerk in Wien und Umgebung wirbt gerade ein Künstlerkollektiv: Ein teils mit KI generiertes Sujet soll auf die Kunstperformance „Ein Traum von Klimt“ in der niederösterreichischen Gemeinde Eichgraben aufmerksam machen, die Eichgrabens Bürgermeister Georg Ockermüller am 13. Oktober 2024 eröffnen wird.

Elf Künstler verschiedener Disziplinen werden dort in einer einer achtstündigen Aufführung einen Lebensbaum erschaffen. Am Ende entstehen mithilfe von KI analoge und digitale Werke, die live auf großen Screens erscheinen und sich im Anschluss in Form von Zeichnungen, Skizzen und Drucken erwerben lassen. Besucher können zudem selbst Teil des Kunstwerks werden, indem sie mit der künstlichen Intelligenz interagieren und neue Kreationen schaffen.

Die Außenwerbekampagne ist auf Plakaten, digitalen Posterlights und digitalen Citylights zu sehen.

Anzeige