EM-Kampagne in Hongkong Kopfball an der Tram

Der Fernsehsender Now TV warb in Hongkong in Nähe des Times Square mit der Domination eines Trambahn-Wartehäuschens – für seine Exklusiv-Übertragungen und Streaming-Angebote der Fußball-Europameisterschaft. Ein Kopfball-Turnier war der Engagement treibende Höhepunkt der Kampagne, die gemeinsam mit JC Decaux Cityscape, das in Hongkong die Fahrgastunterstände vermarktet, durchgeführt wurde.

Dabei wurde ein EM-Ball an einer Schnur von dem Fahrgastunterstand abgehängt. Wer ihn per Kopf traf, konnte einen Preis gewinnen, zum Beispiel eine Plüschversion des EM-Maskottchens Event-Pässe, mit denen man die Fußballspiele auf Now TV anschauen konnte.

China ein wichtiger EM-Markt

Um die Wirkung der Aktivierung zu verstärken, wurden Influencer eingeladen, an dem Spiel teilzunehmen und ihre Erfahrungen vor dem Event in den sozialen Medien zu teilen. Durch diese Verbindung von Offline-Erlebnissen mit digitalem Influencer-Marketing konnte Now TV die Aufmerksamkeit der Zielgruppe auf sich ziehen und die Reichweite der Kampagne noch einmal erhöhen.

China ist für den europäischen Fußball ein wichtiger Markt mit viel Potenzial. Für den chinesischen Markt werden die LED-Banden in der Übertragung mit chinesischer Werbung virtuell überblendet – etwas das sonst nur für die USA und für Deutschland stattfindet.

