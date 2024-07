Ephesus Experience Volle Immersion in antiker Stätte

Seit August 2023 gibt es im heutigen türkischen Selçuk ein Ephesus Experience Museum. Projection Mapping, 3D-Klang und Multisensorik transportieren die Besucher zurück in das Ephesus der Antike, durch den Tempel der Artemis und rein in das Erdbeben, das die römische Handelsstadt im Jahr 262 nach Christus erschütterte. Für den visuellen Teil dieser immersiven Nacherzählung schaffte der Betreiber DEM Museums 123 DLP-Laserprojektoren von Panasonic und zusätzlich LED-Screens an.

Das Ephesus Experience Museum besteht aus drei Räumen, durch die ein Erzähler in 20 Minuten von der Gründung bis zur Blüte der Stadt führt. Im ersten Raum dominieren große, hochauflösende Bilder, die mit 33 Panasonic-Projektoren und speziellen Ultrakurzdistanzobjektiven erzeugt werden.

Wenn es Zeit ist, den Raum zu verlassen, öffnen sich automatisch die Vorhänge zur Haupthalle. Dort laufen Besucher durch die Straßen der antiken Stadt, vorbei an acht Meter hohen Säulen und durch ein sieben Meter hohes Gebäude, während das Erdbeben eintrifft. Für diesen Effekt sind 90 Projektoren unterschiedlicher Helligkeit und Farbqualität und L’Acoustics L-ISA-Soundsysteme am Werk. Verstärkt wird die Immersion durch Gerüche.

In der dritten Halle kommen die Besucher zu einer riesigen Nachbildung von Artemis, der Göttin der Natur, welcher der Artemistempel in Ephesos gewidmet ist – eines der sieben Weltwunder der Antike. Hier kommt eine Kombination aus LED-Screens, Sound-Effekten aus 40 Lautsprechern und Lichtshows zum Einsatz.

Rund 150 Experten aus der ganzen Welt arbeiteten an diesem Projekt für 26 Monate mit. Atelier Brückner entwickelte das Ausstellungsdesign, Marshmallow Laser Feast erstellte die digitalen Inhalte und für die AV-Technik arbeitete Distributor und Systemintegrator Astel Profesyonel Goruntu Sistemleri mit Panasonic Connect Europe zusammen.

Das Ephesus Experience Museum ist nicht das erste Projekt von DEM Museums: Das türkische Unternehmen errichtete bereits das Hagia Sophia History and Experience Museum. Beide Sehenswürdigkeiten verfolgen einen stark Technologie-orientierten und interaktiven Ansatz, Geschichte zu erzählen. Für das Ephesus Museum arbeitete DEM mit dem Ministerium für Kultur und Tourismus der Republik Türkei zusammen. Es wurde bereits mit dem Mondo-Dr Award in der Kategorie Bestes Museum ausgezeichnet.

Von dem Projekt hatte zuerst unser nordamerikanischer Content-Partner Sixteen-Nine berichtet.

Der Ausstellungs-Designer Atelier Brückner bietet in diesem Video einen Einblick in die Ephesus Experience:

