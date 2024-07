Miles & More öffnet am Frankfurter Flughafen einen Premiumshop mit einem Innendesign, in das LED-Screens verschiedener Formate clever verstrickt sind. Für dieses Screendesign arbeiteten die Ladenbauer von Umdasch mit der Kommunikationsagentur Markenzeichen zusammen, die seit 2023 den Retail-Etat für das Worldshop-Segment von Miles & More inne hat. Für die LED-Screens setzte man auf Hardware von Ledeca; software-technisch begleitete Adversign Media das Projekt, dessen CMS Viewneo den Inhalt auf die Screens bringt.

Zählt man die Screens, kommt man auf zwei große LED-Wände und fünf LED-Würfel, die teilweise von der Decke hängen und teilweise in die Möbel integriert sind. Das CMS bespielt die Würfel als eine Einheit mit den LED-Wänden – sie lassen sich laut Viewneo aber auch einzeln ansteuern.

Dieser neue Worldshop in Frankfurt ist bereits der zwölfte, der ein mit Viewneo betriebenes Screen-Netzwerk einsetzt. Die Worldshops sind den First-Class-Kunden von Miles & More und den HON Circle Membern vorbehalten. Am Frankfurter Flughafen findet man ihn im Heinemann Duty Free im First Class Terminal.

Das Worldshop-Segment ist eine der zentralen Säulen von Lufthansas Miles & More-Programm. Hier können Vielflieger ihre Meilen einlösen, als Alternative zu Flug- und Upgrade-Prämien oder Hotel- und Mietwagen-Angeboten.

