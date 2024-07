Der Macau International Airport hat den exklusiven Werberechtsvertrag mit JC Decaux Macau verlängert, einem Joint Venture von JC Decaux und der HN Group. Der Vertrag, der nach einem Ausschreibungsverfahren erneuert wurde, hat eine Laufzeit von 10 Jahren.

Damit stärkt JC Decaux seine Präsenz in Macau, nachdem auch ein Stadtmöblierungsvertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren an die Gruppe vergeben wurde. Zusammen mit Werbekonzessionen an chinesischen Flughäfen wird damit auch die Marktposition Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area gestärkt.

JC Decaux Macau bewirtschaftet die Werbeflächen am Macau International Airport seit 2003. Im Rahmen des neuen Vertrages wird JC Decaux auch Flächen digitalisieren, um „das Flughafenerlebnis zu verbessern und gleichzeitig Werbeumsätze zu generieren“.

Jean-François Decaux, Co-Chief Executive Officer von JC Decaux, kommentiert: “Wir freuen uns sehr, dass die Macau International Airport Company Limited sich nach unserer bereits 21 Jahre währenden Zusammenarbeit erneut für uns als Partner entschieden hat. Dieser Vertrag ist eine weitere Anerkennung für die Expertise von JC Decaux und unsere Fähigkeit, Werbungtreibenden innovative und hochqualitative Lösungen zur Verfügung zu stellen.“