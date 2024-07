Seit Ende Juni sind am Flughafen Frankfurt zwei neue große LED-Screens im Betrieb. Die beiden je 54 Quadratmeter großen „Digital Check-In Stars“ am Terminal 1 hängen über dem Business-Check-In in unmittelbarer Nähe zum Premium-Check-In der Lufthansa. Mit einer Höhe von 3,3 Metern und einer Breite von 17,8 Metern pro Board sind sie laut dem Media Frankfurt eine der größten Indoor-Flächen ihrer Art an deutschen Flughäfen.

Die Vermarktungsgesellschaft haut auch ein Video der Installation veröffentlicht.

Nach invidis-Informationen zeichnete das Unternehmen Ben Hur für die Installation verantwortlich. Die Displays sind mit den selbstlöschenden E-Bulbs des Herstellers Job ausgestattet.

Tina Ewald, Head of Project Management bei Media Frankfurt, kommentiert: „Die beiden LED-Flächen sind ein weiteres Aushängeschild unserer Innovationsstrategie. Bei der Entwicklung solcher Großprojekte legen wir großen Wert darauf, unsere Kunden nicht nur technisch zu begeistern, sondern auch in puncto Nachhaltigkeit neue Akzente zu setzen.“

Weitere Flächen geplant

Vor allem mit Forced-Perspective-Anwendungen will Media Frankfurt bei Kampagnen punkten. Einen Anfang als Werbepartner machte Samsung: Derzeit sind die kürzlich vorgestellten faltbaren Smartphones Galaxy Z Fold6 und Galaxy Z Flip6 sowie die neuen Wearables Galaxy Watch Ultra, Galaxy Ring und Galaxy Buds3 Pro zu sehen.

Mit Blick auf die Zukunft plant Media Frankfurt weitere zusätzliche Werbeflächen zu installieren – und zwar im Terminal 3, der 2026 eröffnet wird.