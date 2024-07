Die DSP Splicky der Goldbach Group ist nun mit noch mehr Daten angereichert: In den vergangenen Monaten wurden sowohl Schweizer Mobilitätsdaten von Senozon als auch Daten der Data-Management-Plattform Farcaster, die TX-Group-weit eingesetzt wird, integriert.

Durch der Daten aus Farcaster steht den Werbetreibenden auf dem gesamten Goldbach-Inventar im Onlinebereich unterschiedliche von Ziel- und Interessensgruppen für eine präzise Werbeausspielung zur Verfügung. Die neu integrierten Daten von Senozon hingegen werden vorerst für programmatische DooH-Kampagnen genutzt. „Mit unseren Daten lässt sich genau sagen, zu welcher Stunde an welchem Wochentag ein Standort für eine Zielgruppe überperformt“, sagt Michael Balmer, Head Models and Solutions von Senozon.

Weitere Daten-Integration geplant

Überperformt bedeutet in diesem Fall, dass das Aufkommen einer Zielgruppe, beispielsweise Jugendliche, zum entsprechenden Zeitpunkt am entsprechenden Ort hoch ist. Senozon definiert diese Zielgruppen aus soziodemografischen Kriterien und weiteren Informationen wie beispielsweise dem Mobilitätsverhalten – seit neuestem auch mit der täglichen und vollständig anonymisierten Auswertung der Mobilfunkdaten von Sunrise. In einer ersten Phase stehen den Nutzenden von Splicky rund 250 Senozon-Zielgruppen zur Verfügung.

Florian Walz, Country Director Splicky Schweiz, erläutert: „Im Verlauf des Jahres sollen weitere Werbeformen und Datenquellen die Anwendungsmöglichkeiten von Splicky steigern.“ Ein wichtiges Thema in diesem Kontext sei die ID-Lösung OneID, welche es den Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, Vermarkter übergreifend zu optimieren.