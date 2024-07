UK-LED-Integrator Ecovista hat sich seine CO2-Ausgleichsaktivitäten zertifizieren lassen und ist laut eigener Aussage der erste Systemintegrator Großbritanniens, der alle alle seine CO2-Emissionen ausgleicht.

Das Unternehmen, das in den USA und in der EMEA-Region tätig ist, legte schon bei seiner Gründung 2023 Wert auf einen klimaneutralen Betrieb –wie auch der Name zeigt. Durch die Partnerschaft mit Planet Mark, einer Zertifizierungsorganisation für Nachhaltigkeit, hat Ecovista Maßnahmen zur Nachverfolgung und zum Ausgleich von CO2-Emissionen in seinen Betrieben und Kundenprojekten eingeführt.

„Wir haben die erheblichen Auswirkungen unserer Branche auf die Umwelt erkannt und waren entschlossen, bei der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen eine Vorreiterrolle zu übernehmen“, kommentiert Dave Neale, geschäftsführender Gesellschafter von Ecovista.

Ecovista konnte in den vergangenen 12 Monaten mehr als 170 Tonnen CO2 in seinem Unternehmen und bei Kundenprojekten nachverfolgen. Kunden wie JC Decaux, Open Media, Progressive Outdoor, London Lites und Limited Space haben sich für Ecovistas Carbon-Tracking-Software entschieden.

Die verifizierten Ausgleichsprogramme beinhalten unter anderem das Cookstoves Project, das die Verwendung von Holz und die Kohlenstoffemissionen für Kaffeebauern in Äthiopien um 40 Prozent reduziert. In den nächsten 12 Monaten will Ecovista alle seine Projekte verfolgen und ausgleichen und andere Initiativen unterstützen.