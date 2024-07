Lokaler Touch, zeitlicher Bezug, Location mit hoher Reichweite und einen nie zuvor angefassten Werbeträger – eine Traum-OoH-Aktion, die Hamburg da am O‘Swaldkai abzieht. Aus 28 Containern baute das Team der Schiffsabfertigung einen Turnierbaum. Der größte dieser EM soll es sein und der Superlativ ist da gewiss keine Übertreibung: Misst man das Container-Konglomerat, kommt man auf 45 Meter Breite und 10 Meter Höhe. Das ist groß genug, dass man alle Achtelfinalteilnehmer von der Plaza der Elbphilharmonie erkennen kann. Auch vom Dalmannkai in der Hafencity soll man einen guten Blick haben.

Nach den beiden letzten Achtelfinalspielen am Dienstagabend ist mittlerweile auch die Viertelfinal-Containerreihe besprüht. Das Sprayerteam rund um den 30-jährigen Manuel Schumacher war am Morgen nach jedem Spieltag fleißig und hatte die Flaggen der Gewinnerländer aufgemalt. Rund eine Stunde brauchen die Künstler pro Flagge, wie Manuel Schumacher dem Hamburger Abendblatt erzählte. Jetzt heißt es noch elf mal schlafen und noch vier mal sprühen, bis der Europameister ganz oben auf dem Container-Podest steht.

Fortsetzung der OoH-Aktion „The Bigger Draw“

Verantwortlich für den OoH-Turnierbaum ist die Werbeagentur Jung von Matt Sports, die den Auftrag von Hamburg Marketing und der Behörde für Wirtschaft erhielt. Die Installation begleitet die EM schon seit Dezember: Bereits die Gruppenauslosung hatte der Hamburg am Hafen in der Live-Aktion „The Bigger Draw“ nachempfunden. Zeitgleich zur Auslosung stapelten Hafenarbeiter die Container mit den Länderflaggen der ausgelosten Gruppen auf. Die Aktion bekam Aufmerksamkeit von Medien weltweit und erhielt insgesamt 43 Preise. Danach baute man aus den Containern den Spielplan der Gruppenphase nach.

In diesem Video kann man die Live-Aktion noch einmal nachverfolgen:

Nach der EM wird die Hamburger Schiffsabfertigung die Flaggen leider entfernen müssen. Zumindest bleiben sie noch bis zum 20. Juli, sechs Tage nach Finale, stehen.

Die Container reihen sich in ein die Riege an kreativen Marketingaktionen, die die EM im eigenen Land begleiten, wie zum Beispiel der übergroße Manuel Neuer in der Münchner U-Bahn oder die Plakataufrufe für Toni Kroos.

