Nun steht die Uefa Europameisterschaft an. Unternehmen nutzen das Potenzial, das das Großereignis birgt, für spezielle, mitreißende und clevere Kampagnen. Und wie Public Viewing ist Außenwerbung ein zentraler Bestandteil.

Hier ist die die invidis OoH-Elf der besten Marken und Kampagnen, inklusive Positionen:

Tor: Vodafone

Mit insgesamt 100 aufgerüsteten Litfaßsäulen liefert Vodafone Mobilfunkempfang für den Austragungsort Düsseldorf. Näheres im invidis-Artikel.

Der Turm. Mit ihm wackelt das Netz ganz sicher nicht. Bei einer imposanten Größe von 4,79 Metern pflückt er zudem jede Schwankung aus dem Strafraum. Viele bezweifelten, ob sein alter Körper in einem heutigen Spiel mithält, aber dank moderner Implantate fit wie nie.

invidis-Note: 5G

Linker Verteidiger: Pringles

Über QR-Codes auf deutschlandweit rund 1.500 digitalen Werbeflächen sowie via Social Media gelangen Fans auf eine Abstimmungsseite und bestimmen, welche Flagge vor sieben Spielen auf DooH gezeigt werden sollen.

Seine Flanken sind das, was die Engländer „crisp“ nennen. Wurde erst in letzter Minute ins Aufgebot genommen, doch alle sind sich sicher, dass die Interaktion mit den Mitspielern reibungslos läuft. In der Offensive wird er fast nie gestoppt. Seine frechen Chips beim Elfmeterschießen sind legendär.

invidis-Note: Gesalzen

Innenverteidiger: Erdinger

Die Kampagne der Brauerei spielt auf das Sommermärchen 2006 an. Die Bewegtbildkampagne lief vor allem über Instore-Screens, am POS gab es Display-Pakete.

Der Traditionalist. Ein Spieler der alten Schule. Setzt auf die Tugenden, die schon vor 18 Jahren zum Einsatz kamen. Ist bekannt dafür, die Position nahe dem eigenen Kasten zu halten. Hofft dennoch, dem Gegner das eine oder andere einzuschenken.

invidis-Note: 0,0 – 5,3 Promille

Innenverteidiger: EIS

Eher ungewöhnliches Umfeld: Der Erotik-Versand EIS setzt bei seiner Kampagne auf eindeutig zweideutige Sprüche in Kombination mit Fußball. Die analogen Plakate mit der großen Schrift hängen in Berlin.

Die Skandalnudel. Doch der breite Typ(o) ist im Strafraumgemenge immer zur Stelle. Kritiker monieren die fehlende Beweglichkeit. Macht es durch Leidenschaft und Zweikampfhärte wieder wett.

invidis-Note: 5+1

Rechter Verteidiger: Baden-Württemberg

Tourismus Marketing Baden-Württemberg führte eine Crossmedia-Kampagne inklusive DooH und OoH in drei europäischen Ländern durch. Die Inhalte waren auf die jeweiligen Länder abgestimmt.

Der Allrounder. Ist der einzige Spieler im Kader, der nicht in Deutschland unter Vertrag steht. Sammelte Erfahrung in den Niederlanden, in der Schweiz und in England. Auf der Insel verspottet man ihn liebevoll für sein Denglish, man bewundert aber seine Anpassungsfähigkeit.

invidis-Note: Zwoi

Linkes Mittelfeld: Wolt

Der Lieferservice baute seine OoH- und DooH-Kampagne auf witzigen Food-Fußball-Wortspielen auf, zum Beispiel „Food Bowl’s coming home“ oder „Public Chewing“.

Der Trickser. Mit Finten und Drehungen beweist immer wieder seine Kreativität auf dem Feld. Fans und Experten feiern auf Social Media seine Skills. Mit seinem „Eier“-Spruch knüpft er außerdem an den Siegeswillen des Titans an – der Hunger nach dem Titel ist definitiv da.

invidis-Note: Ei(ns)

Defensives Mittelfeld: Ikea

Das Motto der aktuellen Ikea-Kampagne: „Bereit für die EM zuhause“. Sie zeigt, wie emotionale Fans von Ikea-Produkten profitieren können, zum Beispiel von waschbaren Sofa-Bezügen. Unter anderem auf DooH ausgespielt.

Der Aufräumer. War nicht so präsent wie andere in den vergangenen Monaten. Es gab schon Sorge, dass er die EM auf dem Sofa miterlebt. Doch Kenner wissen, aus welchem Holz er geschnitzt ist. Der Heimvorteil wird ihm helfen.

invidis-Note: Ett

Spielmacher: Deutsche Telekom

Als offizieller Partner der EM bringt die Deutsche Telekom alle EM-Tore fast in Echtzeit deutschlandweit auf Ströer-Screens. Mehr Details im invidis-Artikel.

Der Techniker. Verkündete kurz vor Beginn der EM seinen Wechsel zum deutschen Rekordhalter. Seine überzeugende Präsenz ist auf dem gesamten Platz zu spüren. Reaktionsschnell und überragend im Aufbau: Von seinem Spiel und der Fähigkeit, die Zuschauer zu begeistern, profitieren alle auf dem Feld.

invidis-Note: 0049

Rechtes Mittelfeld: Deutsche Bahn

Die Bahn bewarb ihre Fan-Bahncard unter anderem per DooH mit einer Wette: Wenn Deutschland die EM gewinnt, verlängert sich die Card gratis um ein Jahr.

Der Sprinter. Macht auf der Außenbahn jedes Spiel mächtig Strecke. Holte sich negative Schlagzeilen ab, weil er dauernd zu spät zum Training kommt. Hat vor dem Turnier viel versprochen. Wenn er liefert, werden es die Fans in vollen Zügen genießen.

invidis-Note: 25%

Offensives Mittelfeld: Coca-Cola

Als offizieller Partner der EM für nicht-alkoholische Getränke führte Coca-Cola ein ganzes Bündel an Kampagnen durch, unter anderem auf Bauzaun-Plakaten in Zusammenarbeit mit Towntalker. Die neueste Kampagne: The Ritual Cup.

Der Spritzige. Immer hellwach, immer für Torgefahr gut. Hat viel im Repertoire, aber eigentlich wollen alle seine weltberühmten Zuckerpässe sehen.

invidis-Note: Zero

Mittelstürmer: Obi

Im Mittelpunkt der Kampagne des Baumarkts stehen die Mitarbeiter, die eine spezielle EM-Version des Obi-Songs singen und den Rhythmus auf Obi-Eimern vorgeben. Das Video ist zentral, es gibt aber auch OoH-Maßnahmen.

Der Macher. Sein Motto: DIY, gibt den Ball vor dem Tor nicht gerne ab. Kann aber aus jeder Situation eine Chance konstruieren, um den Leder unter die Latte zu zimmern. Scheut sich nicht, in der Kurve mit den Fans zu trommeln.

invidis-Note: Pi mal Daumen